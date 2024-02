Em caso de interesse para ler algum livro de dark romance e conhecer mais o gênero, Camila Jambeiro indica o livro "Bad Lies", de Bianca Pohndorf. Com um enredo focado em vingança, Madelyn Sutherland conhece Aiden Thorne, novo jogador de rubgy

da cidade, e fica atraída por ele. Ele, um hacker, está em busca de vingança pelo que aconteceu com o seu pai. O e-book pode ser encontrado para compra no site da Amazon.

"Love in the Dark", de Ellie Morgan, trata sobre o relacionamento entre uma garota católica, Dytto Bell que fica interessada em um demônio, Christopher Yori, um ser obcecado por eles. Até onde a mocinha estaria disposta a ir se conhecesse todos os perigos que rondam esse envolvimento? O livro virtual está disponível no site da Amazon e o físico na editora Fruto Proibido.