Membros do The Beatles vão ganhar filmes individuais em 2027

Foto: EMI/Reprodução Banda "The Beatles" ganha quatro filmes, retratando a vida de cada membro da banda

Foi divulgado nesta terça-feira, 20, os Beatles ganharão quatro cinebiografias adaptadas para o cinema para cada integrante da banda britânica.

A informação foi confirmada pelo portal de notícias da revista Deadline. Essa é a primeira vez que o grupo musical cede seus direitos para uma produção cinematográfica.

De acordo com a revista, o trabalho já possui a autorização de Paul McCartney e Ringo Starr, além das famílias de John Lennon e George Harrison, para a utilização de músicas e histórias pessoais dos músicos.

Informações sobre o elenco do filme ainda não foram divulgadas e sua data de estreia está prevista para meados de 2027.

The Beatles no cinema

Os quatro longa-metragens serão dirigidos por Sam Mendes, cineasta vencedor do Oscar com o filme “Beleza Americana” e diretor de títulos como “007: Skyfall” e “1917”.

O objetivo do grupo é fazer com que as produções explorem individualmente a perspectiva de vida de cada beatle, mas que ao mesmo tempo sejam interconectados.

A co-diretora da produção, Pippa Harris, se pronunciou sobre os planos acerca do projeto. “Pretendemos que esta seja uma experiência cinematográfica épica e emocionante: quatro filmes, contados a partir de quatro perspectivas diferentes, que contam uma única história sobre a banda mais célebre de todos os tempos”.

Em conjunto com Sam Mendes, a produção desse projeto ambicioso conta com a ajuda de Pippa Harris, Julie Pastor e Jeff Jones, produtor executivo da Apple Corps Ltd (empresa da banda The Beatles).

"Esse projeto nasce de uma ideia que Sam teve há um ano, e é um testamento de seu brilhantismo criativo e poder de persuasão para que Paul McCartney, Ringo Starr, Sean Lennon e Olivia Harrison respondessem de forma tão afetuosa e empolgada, assim que ele os abordou", afirmou Harris.



