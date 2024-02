Série da Netflix, 'One day' narra 20 anos de um romance atemporal

Foto: Divulgação/ Netflix Ambika Mod e Leo Woodall em cena da série "Um Dia"

Baseada no best-seller de David Nicholls lançado há quase 15 anos, a série britânica "One Day" é a nova adaptação da história que narra a relação entre Emma Morley e Dexter Mayhew ao longo de vinte anos. Em 2011, o livro já tinha dado origem a um filme estrelado por Anne Hathaway e Jim Sturgess, que trouxe ainda mais fãs para o romance. Tanto a primeira, quanto esta segunda adaptação, contaram com a participação do autor da obra, antes como roteirista e agora como produtor executivo.

Ao longo de 14 episódios com duração de, em média, 30 minutos cada, a obra televisiva criada por Nicole Taylor é a nova produção original da plataforma de streaming Netflix e já está disponível para o público.

Desta vez, os atores Ambika Mod ("This is Going to Hurt") e Leo Woodall ("The White Lotus") são os responsáveis por dar vida aos personagens principais que, após a formatura da universidade, passam a noite juntos. A partir disso, cada um segue sua vida. Eles conhecem diversos lugares do mundo, mas continuam se comunicando por cartas e ligações, além de se encontrarem algumas vezes ao longo dos anos.

Tanto no livro, quanto na série, os capítulos são divididos em anos das vidas de Em e Dex, sempre no dia 15 de julho. Desta forma, a sinopse de cada episódio especifica em qual ano aquelas cenas estão situadas. Além disso, a indicação do local, em conjunto com a data no início de cada nova parte, ajuda o público a se localizar sem necessariamente detalhar o que aconteceu para chegarem ali.

Apesar de algumas modificações para adaptar a história às telinhas, torna-se óbvio que a obra fica melhor explicada em forma de série do que em filme, tendo em vista a quantidade de momentos que precisam ser retratados para contextualizar os acontecimentos da vida dos personagens.

Por um lado, certos diálogos são extremamente fiéis aos originais, algo encantador para os fãs do livro. Mas, por outro, mesmo sendo compreensível que nem tudo que acontece no livro de mais de 400 páginas caberia na adaptação televisiva, é sentida a falta de alguns pontos marcantes da história dos amigos. Fatos como o início da carreira de Dexter na TV, por exemplo, também mereciam ser mais explicados na minissérie, mesmo que em uma conversa rápida ou alguma carta trocada entre ele e Emma, de forma que o público que teve contato apenas com a série não tivesse que se questionar como aquilo aconteceu.

De forma geral, alguns eventos são mudados de ordem, retirados ou inseridos, mas a obra adaptada consegue agradar tanto os fãs do best-seller de David Nicholls, quanto aqueles que estão tendo a série como primeiro contato com a história do casal. Os episódios curtos trazem leveza a um enredo tão cheio de acontecimentos e agradam aqueles que estão acostumados com as séries de poucos capítulos tão costumeiras no streaming.

É fácil se envolver com a história dos dois ao ver que a amizade deles permanece em meio aos altos e baixos. A narrativa começa exatamente em um momento que costuma ser incerto, por dar início à vida adulta de fato, mas Emma e Dexter conseguem continuar construindo uma relação mesmo tendo vidas completamente diferentes. Eles crescem juntos apesar das brigas que, posteriormente, servem para a evolução de ambos.

Outro ponto importante é que Ambika Mod e Leo Woodall conseguem passar a essência de Em e Dex, respectivamente, e trazer drama nos momentos necessários. Ambos os artistas principais foram bem escolhidos e trazem à tona a personalidade forte de Emma ao lado do espírito de "bad boy" galanteador de Dexter.

O cotidiano de cada um deles é bem explorado na medida do possível, tendo em vista o tamanho dos episódios, e serve para deixar o telespectador imerso na história. Além disso, coadjuvantes como a personagem Tilly (melhor amiga de Emma e interpretada por Amber Grappy) e Sylvie (ex-esposa de Dexter e interpretada por Eleanor Tomlison) ganharam mais destaque, de forma que contribuíram para o desenvolvimento da dupla principal, sem tirar dessa o estrelato.

Todo o contexto da trama passa o sentimento de que eles sempre estiveram ligados um ao outro e funciona principalmente para o público que também se encontra em meio às incertezas do início da vida adulta. Sobretudo, esta é uma história de amor que, apesar de começar nos anos 80, consegue ser atemporal e emocionar o público.

Para acompanhar

Série "One Day"

Onde assistir: Netflix

Livro "Um Dia: Vinte Anos, Duas Pessoas"

Quanto: R$ 62,90

Como comprar: www.amazon.com.br

Filme "One Day"

Onde assistir: Amazon Video, Google Play Movies e Apple TV

