Conheça lugares em Fortaleza em que o pagode é atração principal

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 20-02-2023: Pagodes por Fortalezamostrar que Fortaleza é uma cidade rica em cultura e tradições. E que as pessoas, além do forró, também escutam o pagode, ritmo que está em alta. Vamos mostrar locais onde o pagode e o samba são predominantes e as pessoas podem curtir. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Sabemos que Fortaleza é rica em cultura e tradições, e a música, com certeza, faz parte dessa história. Mas nem só de forró vive o cearense. O pagode certamente fez ou faz parte do cotidiano de muitas pessoas. Quem nunca arrumou a casa ao som de um bom Exaltasamba, Sorriso Maroto e o principal de todos, responsável por levar muita gente às lágrimas, Péricles?

O ritmo é facilmente confundido com o samba, muitas pessoas ainda não conseguem descrever a principal diferença entre ambos. E digamos que nem o maior entendedor desse assunto, Zeca Pagodinho, saiba explicar exatamente o que cada um faz.

Em uma entrevista ao apresentador Jô Soares, ainda na década de 1990, o artista foi questionado sobre qual vertente do gênero mais gosta e, sobretudo, qual a diferença entre eles.

Zeca respira fundo e fala como se fosse dar uma aula sobre as diferenças técnicas de cada segmento. Porém, o que vemos é um sambista confuso e dando a melhor resposta possível para o questionamento: "É igual, mas é diferente", levando o apresentador e a plateia ao riso.

Mas o que podemos dizer é que o pagode tem sido uma forma popular de música no Brasil, conquistando cada vez mais adeptos e se consolidando como uma das principais expressões culturais do País. E pensando nisso, o Guia Vida&Arte separou alguns lugares pela Capital onde o gênero é a principal atração.





Vila Camaleão

Bem conhecido por quem ama pagode em Fortaleza, o Vila Camaleão reúne as principais bandas da Cidade, além de atrair bastante turistas. Nas quintas, a entrada é de graça até as 21 horas, com direito há duas horas de caipirinha liberada para todos. Se você gosta de assistir a uma partida do seu time de futebol preferido na companhia dos amigos e de uma boa cerveja, o local também é uma boa opção.

Quando: quinta a domingo

Quanto: R$20 (1º lote) e R$30 (2º lote)

Horário: de 19h às 03h

Onde: Av. Barão de Studart, 671 - Meireles

Mais informações: @vilacamaleao





Samba do Vila

Localizado no bairro Varjota, o local possui um espaço bem amplo para receber uma roda de samba e banda de pagode. Também é dividido em dois ambientes diferentes: o primeiro possui um palco no meio do recinto, que possibilita o público se aproximar mais de quem faz o show. E no segundo, o palco fica na lateral, tornando um ótimo ambiente para reunir os amigos, comemorar datas especiais e conhecer pessoas.

Quando: sexta a domingo

Quanto: a partir de R$3

Horário: 19h às 03h



Onde: R. Delmiro Gouveia, 420 - Varjota

Mais informações: @sambadovila





Bar da Mocinha

Essa lista não poderia deixar de fora o tradicional Bar da Mocinha, porque quando o assunto é roda de samba ou pagode, o local é um dos mais procurados pelos pagodeiros. Com uma pegada rústica e mesas na calçada, o ambiente também é conhecido pela concentração no Carnaval fora de época, cerveja gelada e feijoada.

Quando: sexta a domingo, de 11 às 23 horas

Onde: Rua Padre Climério, 140 - Meireles

Mais informações: @bardamocinha





Bar do Zé Bezerra

Com mais de 50 anos de existência, o Bar do Zé Bezerra fica localizado no Parque Araxá sendo um bom ponto de encontro com roda de samba e histórias para contar. É um Botequim modesto que serve petiscos tradicionais de frutos-do-mar na sacada ao ar livre. O bar nasceu em 1975 por Seu Zé Bezerra, que veio de Solonópole, interior do Ceará. Começou como uma bodega, cresceu e hoje é um famoso ponto de referência na Cidade quando o assunto é samba.

Quando: quinta a domingo, de 14 às 20 horas

Onde: Rua Dom Manuel de Medeiros, 71 - Parque Araxá

Mais informações: @bar.zebezerra