Mariana Aydar faz show em feira de gastronomia na Estação das Artes

Foto: Guilherme Nabhan/Divulgação Mariana Aydar faz show em Fortaleza na programação do Festival de Gastronomia Cearense

No próximo final de semana, entre os dias 23 a 25, a Estação das Artes receberá o Mercado Alimenta CE para o "Festival de Gastronomia Cearense: Os Rumos do Ceará de Comer".

O evento gratuito, além de trazer grandes nomes da culinária nordestina e nacional, conta rodas de conversa, feiras gastronômicas, atrações musicais e outras atividades. Também parte da programação, a exposição fotográfica "Mistura Quilombola: comida, identidade e cultura no Ceará" reúne imagens de Camila de Almeida sobre a cultura alimentar de dez comunidades quilombolas.

A programação do Festival de Gastronomia Cearense começa às 19 horas, na sexta-feira 23, abrindo o final de semana de comidas típicas e música. No palco, a partir das 19h30min, o projeto Forró Briseira toma frente, iniciando o roteiro musical. O projeto conta com a presença dos artistas: Vanessa a Cantora, Juruviara, Nonato Lima, Nayra Costa e Vitoriano.

No sábado, as apresentações musicais iniciam às 18h30min, seguindo a temática "Baile no Mercado". Abrindo a noite, Luana Flores (PB) apresentará o seu show Nordeste Futurista, inédito no Ceará. Em seguida, o coletivo baiano Batekoo encerra a noite com muita dança, trazendo toda força e representatividade da comunidade negra e LGBTQIA que o grupo carrega.

No domingo, último dia do Festival de Gastronomia Cearense, a programação musical se inicia às 11h30min, com a roda de choro Carnaval com Pixinguinha, trazendo clássicos do mestre do choro brasileiro.

Em seguida, às 14 horas, o Batuk do Dipas entra em cena, com clássicos do samba e pagode. E, encerrando os três dias de Festival, a cantora Mariana Aydar (SP) apresenta o seu show "Veia Nordestina", com repertório que carrega canções autorais e clássicos do forró, incluindo de seu mestre e amigo Dominguinhos.

Festival de Gastronomia Cearense

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Mais informações: @mercadoalimentace e @estacaodasartes.ce

Gratuito

Programação musical:

Sexta-feira, 23, às 19 horas: Forró Briseira, com Vanessa A Cantora, Juruviara, Nonato Lima, Nayra Costa e Vitoriano

Sábado, 24, às 18h30min: Luana Flores e Batekoo

Domingo, 25, às 11h30min: Carnaval do Pixinguinha, Batuk do Dipas e Mariana Aydar