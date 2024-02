Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Camila de Almeida/ Divulgação Deydianne Piaf, personagem do ator e drag queen cearense Denis Lacerda

O Cineteatro São Luiz recebe o espetáculo de humor "Intacta", do ator e comediante cearense Denis Lacerda. No palco, o artista divide a cena com sua drag queen Deydianne Piaf e conta histórias hilárias. O stand-up é dirigido e roteirizado por Moisés Loureiro. Denis apresentará números de dublagem em meio aos causos sobre infância, família e arte drag.

Quando: sábado, 24, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria

Paul Cabannes

O humorista francês Paul Cabannes se apresenta em Fortaleza nesta quinta-feira, 22. O comediante leva ao público o espetáculo "Alma de Brasileiro", no qual conta as suas percepções sobre a cultura brasileira após uma década morando no Brasil. O stand-up fala sobre o que é ter alma de brasileiro - casado com uma brasileira e pai de duas meninas, ele contará relatos próprios.

Quando: quinta-feira, 22, às 20 horas

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 60; vendas no site Uhuu e bilheteria

Ferrari

Estreia nos cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 22, o filme “Ferrari”. A cinebiografia dirigid protagonizada por Adam Driver é ambientada nos anos 1950, nos bastidores da Fórmula 1, quando o ex-piloto Enzo Ferrari está em crise. A falência assombra a empresa que ele e sua esposa construíram há uma década. O casamento instável fica ainda mais abalado com a perda do único filho. Ele decide contrapor essas perdas apostando tudo em uma corrida: a Mille Miglia, na Itália.

Quando e onde: Ingresso.com

Peter Pan

O Theatro Via Sul apresenta neste sábado, 24, a montagem "Peter Pan". O espetáculo retrata a clássica história de um menino que não quer crescer, conhecido como Peter Pan. Junto com a fada Sininho, ele para na casa de Wendy e a leva para uma aventura na Terra do Nunca.

Quando: sábado, 24, às 17 horas

Onde: Theatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga)

Quanto: a partir de R$ 25; vendas na bilheteria e no site Uhuu





Exposição

Inspirado em plantas e flores, a exposição de bordados "Nossa Flora: Tons e Sons" estreia nesta quinta-feira, 22, na Casa do Barão de Camocim. Organizada por artesãs cearenses, o momento terá com roupas, bolsas e outros itens.

Quando: até 9 de março; segunda a sexta-feira, das 10h às 17 horas; e aos sábados, das 9h às 16 horas

Onde: Casa do Barão de Camocim (rua General Sampaio, 1632 - Centro)

Gratuito





Mãe da Lua

A Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes promove neste fim de semana a mostra de filmes "Mãe da Lua". A programação busca permear as variadas facetas do gênero horror que o Nordeste tem para oferecer em filmes de vampiro, fantasmas, lendas urbanas. monstros, extraterrestres, mistérios existenciais e suspenses experimentais e contos de fadas. A curadoria é do Coletivo Diabólicas e as sessões são abertas ao público.

Quando: quinta-feira, 22, e sexta-feira, 23, às 18h30min

Onde: Bar das Almas (rua Leite Gondim, 524 - Antônio Bezerra)

Gratuito