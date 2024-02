Paulo Miklos, do Titãs, estrela filme sobre Adoniran Barbosa

Foto: Reprodução/Elo Studios Paulo Miklos interpreta Adoniran Barbosa, renomado sambista paulista, em longa-metragem

Produzido pela Elo Studios, o filme inspirado na vida e obra de Adoniran Barbosa ganhou pôster e trailer oficial. O trabalho será estrelado pelo cantor e compositor Paulo Miklos, vocalista da banda Titãs, que assume a responsabilidade de interpretar o papel de Adoniran.

“Saudosa Maloca” é o nome do projeto cinematográfico que homenageará o compositor de sucessos atemporais, como “Trem das Onze” e “Samba do Arnesto”. A estreia do filme está marcada para o dia 21 de março deste ano.

A história de “Saudosa Maloca" se inicia em uma mesa de bar, onde Adoniran Barbosa (Paulo Miklos) conversa com um jovem garçom sobre suas histórias pela cidade de São Paulo, nos anos passados de 1950.

Entre as memórias compartilhadas pelo músico, ele relembra com carinho da Maloca, onde viveu com os amigos Joca e Mato Grosso, de sua paixão por Iracema (que posteriormente também se tornou um samba famoso) e de outros personagens eternizados em suas músicas - incluindo a sua marcante visita ao Ernesto.

Confira o trailer de "Saudosa Maloca", com Paulo Miklos:

Uma homenagem ao samba de Adoniran Barbosa

O filme tem como objetivo homenagear um dos maiores compositores de samba de São Paulo, revivendo momentos marcantes da vida pessoal de Adoniran e recriando contextos que foram compartilhados nas letras de suas músicas.



A direção do projeto é do Pedro Serrano, cineasta que em 2018 lançou um documentário sobre Adoniran Barbosa chamado “Adoniran: Meu nome é João Rubinato”.

Além disso, Pedro já dirigiu Paulo Miklos, interpretando o mesmo papel, em um projeto anterior curta metragem, chamado "Dá Licença de Contar", que serviu como ponte para este novo trabalho.



