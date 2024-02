No Teatro Brasil Tropical, monólogo se aprofunda na Guerra de Canudos

Foto: Débora Agostini/Divulgação Amaury Lorenzo, durante a apresentação do monólogo "A Luta".

"Canudos é aqui e agora, é hoje. Está em cada periferia, cada comunidade desse enorme país. Como disse Ariano Suassuna, quem não conhece Canudos, não conhece o Brasil". A frase é de Rose Abdallah, diretora da peça "A Luta", que estreia no Teatro Brasil Tropical neste sábado, 24, e domingo, 25.

Em novembro de 1896 se iniciava um confronto que marcaria a história do Brasil, envolvendo o exército e uma comunidade rural que se desenvolvia no interior da Bahia. "A guerra de Canudos" é como foram nomeadas as quatro investidas do exército à comunidade sócio-religiosa de 25 mil habitantes do município de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro. O embate ocorreu durante a proclamação da república do Brasil, em uma região onde a seca cíclica, os latifúndios improdutivos e o desemprego estavam intrinsecamente ligados à vida da população.

Canudos se firmou como uma sociedade que abrigaria os sertanejos pobres, sem terra, unidos pela crença de uma salvação propagada por Conselheiro. Em pouco tempo, rumores foram surgindo sobre essa sociedade que se instaurava no interior baiano, chamando a atenção do exército e dando início a um conflito que ceifaria a vida de 20 mil sertanejos do arraial e 5 mil militares.

Inspirado pela história de Canudos, a peça "A Luta" conta, em um monólogo intenso, toda a trajetória da rebelião sertaneja, descrita por Euclides da Cunha em seu livro "Os Sertões". Com a premiada atuação de Amaury Lorenzo, direção de Rose Abdallah e adaptação literária de Ivan Jaf, "A Luta" tem seu texto baseado na terceira parte da obra de Euclides da Cunha.

A diretora do espetáculo Rose Abdallah afirma: "Usei todo potencial de corpo e voz de Amaury Lorenzo para contar 'A Luta'. O figurino foi pensado para ser útil ao espetáculo, com ele, Amaury vive governadores, políticos, soldados, jagunços, crianças e a própria Canudos".

Amaury, ator que dá vida ao personagem Ramiro, na novela "Amor e Paixão" (Rede Globo), assume no teatro a responsabilidade de traduzir o conflito e a rebelião de Canudos como um trovador, incorporando e transmitindo para plateia as nuances da guerra armada.

Sobre a experiência de conduzir um monólogo, o ator expressa: "Estar só em cena, em um monólogo, é um grande desafio. Estou acostumado a dividir cena com vários colegas. Mas teatro é a arte do encontro, e eu tenho uma equipe incrível. O público vê o ator sozinho, em cena, mas o espetáculo só é possível graças a uma profissional e dedicada equipe de trabalho".

Para Amaury Lorenzo, as mensagens mais importantes que o espetáculo carrega são a "brasilidade" e "a construção de nossa identidade". "Quando o público e eu, dentro de um teatro, durante uma hora, celebramos esse marco histórico do nosso país, nós estamos celebrando quem nós somos". E prossegue: "Olhar para trás e entender quem fomos ajuda a gente a entender melhor quem nós somos agora, e ainda ajuda a gente a viver melhor no futuro. Esta é uma filosofia indígena que se aplica muito na importância deste espetáculo", declara.

Sobre a conclusão da peça, Rose compartilha. "Me realizo quando sinto a plateia inteira dentro do espetáculo, em ver como Amaury coloca no colo de cada um nossa história, que muitos ainda desconhecem, e que quando termina o público sai completamente tomado". A diretora finaliza: "Sou um bicho social. Se tocar a alma de uma pessoa do público toda insanidade que é uma guerra, eu fico feliz".

"A Luta", com Amaury Lorenzo