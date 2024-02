Wolney Oliveira apresenta filme cearense em universidade da California

Foto: Arquivo Pessoal Filme "Soldados da Borracha", do diretor Wolney Oliveira, foi tema de palestra nos EUA

O filme-documentário "Soldados da Borracha" foi tema de uma palestra promovida pela Universidade de Berkeley, na Califórnia. Realizado no dia 15 de fevereiro, o evento teve a participação de Wolney Oliveira, cineasta cearense e diretor do produto audiovisual produzido em meados de 2019.

"O convite para a palestra veio de uma professora do doutorado da Berkeley. Ela tinha ido anos atrás para cidade de Rio Branco, no Acre, onde adquiriu o livro que se chama 'Soldados da Borracha', que eu organizei, e que foi escrito pela jornalista Ariadne Araújo junto com o historiador Marcos Vinicius Neves", relembra Wolney.

Baseado em uma série de reportagens especiais produzidas pelo jornal O POVO na década de 1990, o livro narra a trajetória de cerca de 60 mil brasileiros que foram alistados e enviados para trabalhar na região amazônica com extração de látex. O episódio na história do Brasil ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos utilizou do material para favorecer sua posição no conflito.

Acontecimento histórico que estreitou os laços do Brasil com os EUA, o evento narrado no livro serviu de base para o filme-documentário de mesmo nome. "O filme detalha essa epopeia que foi a ida dos soldados para a região Norte. Um dos nossos entrevistados foi o Lira Neto - escritor e jornalista -, que posso dizer que mudou o filme. Em uma de suas falas, ele cita a quantidade de soldados da borracha que morreram, que foi quase um genocídio. É uma história muito triste, muito dramática e que infelizmente o governo brasileiro não reconheceu a importância dos soldados da borracha como deveria ter reconhecido", comenta o diretor.

O cineasta comenta, também, da relevância do produto audiovisual para a memória nacional: "Essa é uma história recente e que, infelizmente, o nosso País não reconheceu o fundamental trabalho, esforço e sacrifício que os soldados da borracha fizeram em prol do mundo, na realidade".

Condecorado com um dos prêmios mais importantes do cinema-documentário brasileiro em 2022, o Margarida de Prata - oferecido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que contempla filmes brasileiros que ressaltam valores humanos e éticos - "Soldados da Borracha" está previsto para estrear no cinema nacional em outubro.