Foto: Divulgação/Delfina Rocha Obras de Roberta Marques compõem mostra virtual no O POVO

Com quatro curta-metragens que trazem mulheres como protagonistas e o litoral fortalezense como fundo cenográfico, a "Mostra Roberta Marques: Mulheres e o Mar" estreia na plataforma do O POVO nesta segunda-feira, 26.

A relação entre o mar e a cineasta cearense é longa, repleta de afetos e lembranças. Ela relembra que a paixão que tem pelo litoral começou quando passava as férias na Praia de Icaraí, em Caucaia.

Todos os elementos que formavam a paisagem, como a brisa e as peles bronzeadas dos banhistas, marcaram Roberta "como tatuagem" e a formaram como pessoa. Quando saiu de sua cidade natal, Maranguape, para Fortaleza, a artista ficou mais próxima dessa paixão.

"Não sou filha de Fortaleza, nem nasci no litoral. Sou maranguapense. Mas acho que sou meio como o Rio Ceará, que nasce na serra de Maranguape e desemboca na Barra do Ceará, na divisa de Fortaleza com Caucaia", elabora.

A beleza natural da praia se uniu às histórias que Roberta decidiu narrar, sendo estas protagonizadas por mulheres, pois "todas as histórias que ela queria e quer contar têm mulheres como protagonistas". Ela afirma que apenas um curta, com foco em um jovem gay, foge desta regra, assim como colaborações com outros artistas.

"O protagonismo feminino para mim é natural, pois na minha observação do mundo e das pessoas eu acho as mulheres muito mais interessantes do que os homens", sustenta.

"Me importo com o que elas têm a dizer, e o que elas têm a dizer é fundamental para uma possível cura do mundo e das sociedades adoecidas e violentas, por serem patriarcais, em que vivemos".

Quatro dessas narrativas contadas pela cineasta cearense poderão ser acompanhadas na mostra virtual disponibilizada no O POVO . "Algumas dessas obras trazem uma história do audiovisual produzido aqui, antes da existência das janelas de distribuição que temos hoje, tanto as pequenas janelas dos celulares, como as plataformas de streamings", conclui.

Confira os filmes de Roberta Marques que serão exibidos:

O Fantasma do Farol

Uma mulher que se sente atraída pela memória de um ex-amante que já morreu. Quando o fantasma desse homem aparece, ela se vê dividida entre seu parceiro atual e o fantasma do morto.

Ano: 1994

Duração: 11 minutos

Estrelado por: Luciana Marques, Linhares Junior e Eugene Barnaart

Amá-la

Neste filme de dança impressionista, uma mulher que retorna à sua terra natal como estrangeira. O filme ganhou o prêmio do júri do festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade, de 1997, e foi selecionado para o Festival Internacional de Rotterdam, em 1998.

Ano: 1997

Duração: 13 minutos

Elenco: Luciana Marques, Danielle Ellery e Luisa Marques

Looking Forward - Man & Woman

Inspirado no livro "Carta a D. - História de um amor", de André Gorz, o filme é uma declaração de amor de um homem para sua esposa no final de suas longas vidas.

Ano: 2009

Duração: 12 minutos

Estrelado por: Pim Boonprakob e Michael Schumacher

Míssil - Parte 1

O filme mergulha na lembrança de uma história de amor durante o lockdown de 2020, por causa da pandemia de Covid-19. Duas mulheres, dois corações flechados vivendo em segredo.

Ano: 2022

Duração: 14 minutos

Estrelado por: Larissa Góes, Ariza Torquato e André Ximenes