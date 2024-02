Petrobras irá investir R$ 250 mi na cultura

Foto: Petrobras/divulgação Seleção para edital da Petrobras Cultural segue até 8 de abril

Estão abertas as inscrições para a Seleção Petrobras Cultural - Novos Eixos. O edital é considerado o maior investimento da Petrobras na cultura brasileira. Nesta edição, a empresa irá destinar R$ 250 milhões em ações de fomento à cultura e economia criativa.

A iniciativa pretende selecionar projetos ligados a elementos de brasilidade. Os temas sugeridos são: "Produção e Distribuição", "Ícones de Cultura Brasileira", "Cinema e Cultura Digital" e "Festivais e Festas Populares". Para contar com o apoio do edital, o projeto deve estar inscrito na Lei Rouanet ou na Lei do Audiovisual - a inscrição em uma das leis poderá ser feita após o resultado do processo.

Poderão participar da seleção propostas de programação de espaços culturais, espetáculos artísticos, exposições, produção de filmes, manutenção de grupos artísticos, projetos digitais, festivais com temáticas diversas, festas regionais e outros, em um total de dez tipos diferentes de ações de patrocínio.

A realização dos projetos deve ser proposta com início entre 21 de agosto de 2024 e 20 de agosto de 2025, tendo duração máxima de doze meses. A exceção são os longas, que devem indicar como data inicial a previsão de lançamento. (Pedro Dias)