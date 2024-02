Elenco de 'Farofeiros 2' fala sobre expectativas para novo filme

Foto: Victor Pollak/Divulgação "Os Farofeiros 2" tem direção de Roberto Santucci e roteiro de Paulo Cursino

Sendo o Brasil um país onde as pessoas preferem rir do que chorar em situações desafiadoras, há um cenário ideal para o crescimento de comédias nacionais. As produções audiovisuais de humor são apreciadas e bem sucedidas, pois representam o gênero nacional de maior bilheteria no país. É bebendo dessa fonte de sucessos que o longa-metragem “Os Farofeiros” estreia em 2024 sua continuação com outra premissa extremamente familiar ao cotidiano de todo brasileiro “raiz”.

Com direção de Roberto Santucci e roteiro de Paulo Cursino, “Os Farofeiros 2” mostra ao público mais uma situação em que um grupo de amigos viajam juntos e se vêem em um local diferente do que havia sido prometido. Na trama, Alexandre (Antônio Fragoso) ganha uma viagem com tudo pago para a Bahia e precisa levar seus colegas da empresa junto para tentar reconquistá-los e garantir uma promoção no trabalho. Os amigos descobrem, no entanto, que o resort de hospedagem não condiz com o prometido no panfleto.

Antônio Fragoso, que acumula trabalhos de sucesso em filmes como “Os Caras de Pau”, “Até Que a Sorte nos Separe” e “Meu Cunhado É Um Vampiro”, destaca que “Os Farofeiros” vem conquistando o público ao longo dos anos pela identificação: “‘Os Farofeiros’ tem uma característica que é ser um filme para toda a família, do neto ao avô, as pessoas se divertem e se identificar com as situações de férias, porque todo mundo tem férias.

Outro ator que se destaca no grupo dos Farofeiros é Maurício Manfrini, conhecido como Paulinho Gogó. Para ele, que fez “A Praça É Nossa” e “Escolinha do Professor Raimundo”, a identificação é um “truque” de toda boa comédia.

“O humor é atraente por causa disso. Quando um humorista sobre no palco, ele conta algumas coisas que a plateia se identifica e cria-se uma atração muito grande em relação ao que o humorista está contando. Isso acontece com os comediantes do ‘Farofeiros’, as pessoas se veem nas histórias fortemente”, destaca o ator.

Para os dois amigos e companheiros de cena, produções como “Os Farofeiros” representam os brasileiros e merecem cada vez mais espaço nos cinemas do Brasil. Para Maurício, o gênero tem impactos sociais emocionantes: “Eu encontro muitas pessoas que falam para mim ‘As vezes eu tô aborrecido, tenho depressão e você esteve comigo em vários momentos que eu estava mal. Eu comecei a ficar bem te ouvindo’, isso eu ouço com muita frequência e me faz muito bem saber disso”.

“Eu fico muito feliz sabendo que, através da comédia, pessoas com problemas seríssimos de depressão conseguem melhorar. Isso é um dos grandes pagamentos que eu recebo durante minha carreira, pessoas que falam que a minha comédia fez elas saírem de um quadro depressivo. Por isso, eu torço muito para que as comédias continuem esse crescimento. O humor tem que aumentar, tem que estar presente sempre nas vidas das pessoas. A comédia cura”, continua Maurício.

Antônio Fragoso, por sua vez, salienta que o gênero comédia no audiovisual brasileiro é o que mais traz pessoas aos cinemas. “O brasileiro é muito forte, é muito importante essa identificação do povo com a comédia. Com a franquia dos ‘Farofeiros’, eu considero como uma retomada da comédia e do cinema brasileiro. A comédia é o que leva mais gente para o cinema, é muito importante para o cinema nacional”, aponta.

Um dos segredos do sucesso de risadas em “Os Farofeiros 2” é a diversão que o próprio elenco teve ao gravar o filme. As risadas em cena muitas vezes refletiam a alegria que os próprios atores viviam nos bastidores juntos.

“A gente conseguiu juntar diversão com trabalho, o que é uma maravilha porque você poder trabalhar e, ao mesmo tempo, rir é muito bom. E as crianças então… nossa… as crianças são muito boas”, conta Fragoso.

Para Maurício, houve uma parceria muito grande durante as gravações dos filmes da saga “Os Farofeiros”: “O cansaço que tinha era o do final do dia, de satisfação. Quando a gente gravava na praia, a maior parte das cenas, era o sol queimando a cabeça da gente e a gente rindo. O elenco inteiro se gosta e se ajuda, todos torcendo um pelo o outro. Eu acho que é isso que faz também ‘Os Farofeiros’, uma família montada”.

“Trabalhar com diversão é a melhor coisa. A gente conseguiu muitos momentos de leveza e diversão, mesmo sendo um trabalho puxado”, revela Fragoso, que disse que o elenco chegou a passar 5 horas filmando em um lago com água acima do joelho.

Repercutindo a fama do primeiro filme “Os Farofeiros”, que se passa em uma casa de praia com o mesmo elenco, Maurício Manfrini destaca a intensa busca pelo longa-metragem mesmo após sua saída dos cinemas. Além das bilheterias, a comédia foi transmitida diversas vezes em TV aberta e é um sucesso nos streamings Globoplay, Apple TV, Amazon Prime, estando disponível também para aluguel no Youtube e no Google Play Filmes

“‘Os Farofeiros’ se tornou ‘A Lagoa Azul’. Lembra que a gente assistia no mínimo uma vez por mês? Agora com os Farofeiros é assim, fica fazendo parte das vidas das pessoas”, finaliza Maurício.



Os Farofeiros 2

Quando: 7 de março nos cinemas

