Croissant à brasileira: restaurantes recriam tradicional massa francesa

Foto: Divulgação/Paine Croissanterie Na foto, Croissant recheado, feito com massa artesanal, da Pâine

Por ter sido popularizado na França, poucos imaginam que a receita da massa folhada, amanteigada e em formato de lua, do Croissant, é um produto originário da Áustria.

Não demorou para essa particular receita de pão se popularizar e ganhar espaço em diversas panificadoras espalhadas pelo mundo.

A massa crocante, levemente dourada, com sabor amanteigado, faz sucesso por onde passa, se diferenciando dos demais pães pelo seu formato estilístico de lua com "camadinhas". Entre as suas versões, o croissant assume tanto sabores doces, quanto salgados, sendo uma ótima opção para versatilidade de recheios.

Além disso, o pão é uma excelente opção para as pessoas que querem evitar salgados fritos. Também por isso, se tornou uma opção indispensável nas padarias e cafeterias, que querem oferecer sabor e variedade para seus clientes.

Aqui, no Brasil, assim como em outras receitas culinárias, temos a audácia de rechear o croissant com "tudo que há de bom". Nesta edição do Comes & Bebes, trazemos algumas opções de estabelecimentos que, apesar de prezar pela receita original do croissant, também se rendem aos recheios "abrasileirados".

Confira algumas opções de estabelecimentos que proporcionam uma experiência gastronômica com o croissant brasileiro.

San Paolo

Apresentando uma inovação na área dos croissants, a San Paolo estreia o “Ice Crone”, uma ideia que substitui a casquinha do sorvete pela massa folhada do croissant, adicionando em seguida uma calda com mix de castanha ou pistache.

A ideia da sobremesa é unificar diferentes texturas e sabores: o quente e crocante do croissant, com o macio e gelado do gelato. Renata Abreu, co-fundadora da San Paolo Gelato, afirma que trazer inovações criativas na área do gelato já é costume da empresa.

“É o intuito da San Paolo estar sempre inovando nos produtos, isso já faz parte do nosso DNA." E prossegue: "nada mais justo do que trabalhar o salgado com o doce, que cada vez mais tá caindo na no paladar da população. Quando se misturam os sabores, a gente consegue ter realmente uma explosão de sensações."

Renata relembra de um lançamento anterior da empresa, uma Lasanha de Brigadeiro com Gelato, para exemplificar a versatilidade dos produtos oferecidos. Segundo a co-fundadora, a disponibilidade do “Ice Crone” no cardápio da gelateria é temporária e exclusiva, prezando pela rotatividade criativa de novos lançamentos.

“Estamos muito satisfeitos com o feedback dos clientes, todas as 10 regionais de Fortaleza estão falando muito bem do produto e as vendas estão crescendo. Até porque, tem a curiosidade envolvendo e as pessoas procuram algo diferente”, explica Renata.

Além disso, a San Paolo todo início do mês, por volta do dia 5, apresenta novos sabores ao público, mensalmente diversificando seu cardápio. Renata afirma que “todos os meses trazemos novidades para San Paolo, de sabores de gelatos à novos produtos diferenciados”, e garante: “esse ano promete!”



San Paolo Gelato

Lojas participantes: Desembargador Moreira, Dom Severino Flores, Juazeiro do Norte, Meireles, Parangaba, Sobral, Sul e Varjota

Paine Croissanterie

A Pâine se veste como uma ótima opção para os apreciadores de massas artesanais. Segundo Juliana Lima, sócia do grupo Pâine: "valorizamos o processo de panificação clássico, de fermentação natural, sem conservantes, além usar de farinha francesa e manteiga", assinala o diferencial.

A Pâine mensalmente cria destaques do mês, oferecendo novas receitas. Entre os sabores mais solicitados estão o Croissant de Parma com Brie e o de Ninho com Nutella.

"Buscamos estimular a experiência de sabores únicos, como o salmão com queijo fresco, ou clássicos como croque monsieur", informa.

Finalizando, Juliana faz um convite: "além dos croissants, a Pâine produz inúmeros outros pães da linha de folheados e de pães rústicos"

Pâine Massas Artesanais e Croissanterie

Onde: Bairros Varjota e Messejana, shoppings Iguatemi e Riomar Fortaleza

Bairros Varjota e Messejana, shoppings Iguatemi e Riomar Fortaleza Quanto: a partir de R$25

a partir de R$25 Mais informações: @paineartesanal

Benévolo

Em Fortaleza, outro lugar para se aproveitar um croissant com café é a Benévolo Café e Gelato. Na casa, o croissant de massa leve, crocante, geralmente dourado e com um sabor amanteigado, é um dos pães mais pedidos pelos clientes. A casa oferece uma opção diversa de recheios salgados e doces.

Entre os croissants salgados oferecidos (com valores entre R$13,90 e R$ 28,90), sabores como carne de sol e queijo coalho, frango com requeijão, misto, mussarela e peito de peru ganham destaque na casa. Nos sabores doces, a Benévolo oferece croissants com recheio de creme de avelã, frutas vermelhas e chocolate. Além disso, há alternativas para vegetarianos

"Uma iguaria de massa folhada e que há muito faz parte do nosso portfólio de pães artesanais. É um dos nossos carros-chefes. Temos opções desde a forma tradicional aos recheados. Sem contar que o nosso croissant também é vendido para parceiros, como Supermercados e clientes do Food Services", explica o CEO da Benévolo, Jefferson Dewis.

Doce Gula

A Doce Gula Confeitaria é outra boa opção para aproveitar a experiência gastronômica do croissant em Fortaleza. A linha de croissants da casa segue 8 opções de recheios, doces e salgados, à escolha do cliente, além do tradicional.

Todos os sabores da casa seguem os padrões da receita tradicional do croissant, originalmente feito com massa folhada amanteigada, em formato de meia-lua.

Entre as opções salgadas da casa encontramos, além do tradicional amanteigado, o Caprese (mussarela, tomate cereja e manjericão); Presunto Parma; Misto (mussarela e peito de peru) e Queijo Brie com geleia de Pimenta.

Como opção para os sabores doces, a Doce Gula possui Pistache; Nutella com Leite Ninho; Leite Condensado com Geleia de Morango e Banana com Caramelo Salgado.

Doce Gula

Onde: Av. Oliveira Paiva, 1580 - Cidade dos Funcionários

Av. Oliveira Paiva, 1580 - Cidade dos Funcionários Quanto: a partir de R$13,90

a partir de R$13,90 Mais informações: @docegulaconfeitaria_

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp