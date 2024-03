Grupo MPB-4 convida cearense Eudes Fraga para show nesta sexta, 1º

Foto: André Pinnola / Divulgação MBP-4 faz show em homenagem a Milton Nascimento

Com um repertório repleto de sucessos que marcaram diversas gerações da música popular brasileira, o MPB-4 realiza em Fortaleza um show especial que marca os 60 anos de fundação do grupo.

Marcado para esta sexta-feira, 1º de março, a apresentação do quarteto musical irá acontecer no Teatro Riomar, localizado no estabelecimento do bairro Papicu.

O show na Capital faz parte da turnê comemorativa do álbum "Encontro Marcado – MPB4 canta Milton", que completa 30 anos em 2024. Na ocasião, os cantores Aquiles Reis, Dalmo Medeiros, Miltinho e Paulo Malaguti Pauleira unem suas vozes para homenagear Milton Nascimento, um dos artistas mais influentes da MPB.

No repertório, sucessos de Bituca, como "Coração de Estudante", "Maria Maria" e "Travessia". A apresentação do MPB4 em Fortaleza contará com a participação do músico Eudes Fraga.

Cearense natural de Quixadá, o cantor e compositor foi autor de inúmeras canções junto a diversos outros artistas reconhecidos em todo o Brasil, como Jane Duboc, Flávio Venturini, Selma Reis, Sérgio Santos, Eliana Printes e Evaldo Gouveia.

Os ingressos para o show da MPB4 em Fortaleza estão disponíveis no site Uhuu, com valores de R$ 90 a R$ 260.

MPB-4 canta Milton Nascimento em Fortaleza

Quando : sexta-feira, 1º de março, a partir das 20 horas



: sexta-feira, 1º de março, a partir das 20 horas Onde : Teatro Riomar (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



: Teatro Riomar (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto : de R$ 90 a R$ 260



: de R$ 90 a R$ 260 Vendas e mais informações: no site Uhuu



