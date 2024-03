Cineteatro São Luiz presta homenagem a Luis Carlos Barreto

Foto: Divulgação Lucy Barreto e Luiz Carlos Barreto serão homenageados em Centenário do Audiovisual Cearense

O Centenário do Audiovisual Cearense inicia a programação com uma homenagem a Luiz Carlos Barreto e Lucy, no dia 19 de março, no Cineteatro São Luiz.

O evento, realizado pelo Cine Ceará em parceira com o Cineteatro e o Museu da Imagem e Som Chico Albuquerque (MIS), terá a mostra "L. C. Barreto: 60 Anos de Cinema Brasileiro".

Com programação realizada entre os dias 19 e 31 de março, 28 filmes da L.C. Barreto, produtora fundada por Luiz Carlos e Lucy, serão exibidos de forma gratuita.

"Dona Flor e Seus Dois Maridos", "O Quatrilho", "Bye Bye Brasil", "Terra em Transe", "Inocência" e "Memórias do Cárcere", além de "Bela Donna" e "Luzia Homem", que foram filmadas no Ceará, estão entre as obras que serão exibidas.

O evento vai marcar o lançamento da 34ª edição do Cine Ceará, que acontecerá de 21 a 27 de setembro no Cineteatro São Luiz.

A homenagem a Barreto, cearense nascido em Sobral, e a esposa Lucy, acontecerá dia 23. Na ocasião, o Cine Ceará concederá o Troféu Eusélio Oliveira à produtora L.C. Barreto, pelos 60 anos de importante atuação no audiovisual do País.

No dia 22, véspera da homenagem, Luiz Carlos estará no MIS para uma fala aberta ao público, das 18 horas às 19 horas, na praça do Museu. Em comemoração aos seus 60 anos de fundação, a produtora também ganhará homenagens em Nova York, Cannes e Berlim.

Mostra "L.C. Barreto: 60 Anos de Cinema Brasileiro"

Quando: de 19 a 31 de março

de 19 a 31 de março Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Programação gratuita

