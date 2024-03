De Elvis a Beyoncé: conheça histórias de quem faz cover em Fortaleza

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 29-02-2024: Fotos: Michael Jackson Cover . (Foto: Yuri Allen/Especial para O POVO)

Existem diferentes maneiras de homenagear um artista. No caso de músicos que se inspiram em obras de outros nomes da arte, uma das possibilidades é a do cover. Há muitos que, para destacar seu apreço, realizam imitações nas vestimentas, nos trejeitos ou nas interpretações.

"Querendo ou não, o cover é uma forma de nos relembrar de épocas passadas de grandes conquistas e também de contribuir para a cultura musical com artistas e o público", aponta Pepo Barros, gerente de marketing do Hard Rock Café, que em sua programação promove números cover de artistas como Michael Jackson e Elvis Presley.

Em Fortaleza, artistas se dedicam ao ofício da arte cover e homenageiam ídolos com performances e shows, contemplando de Freddie Mercury a Roberto Carlos.

Michael Jackson

Durante uma apresentação de uma peça, Gleidson ouviu de uma mãe que assistia ao espetáculo algo que mudaria sua trajetória. No camarim, ela disse: "Você é a cara do Michael Jackson". Seis meses depois, ela lhe entregou uma biografia sobre o cantor. Ao ler a obra, ele "abriu sua cabeça" a respeito do artista e percebeu a qualidade de seu trabalho.

"Eu me tornei um fã do Michael Jackson com muita força. Em três meses, aprendi a fazer um moonwalk. Ainda era iniciante, mas o contato com a biografia me despertou o interesse por um artista que eu, até então, não tinha nenhuma vontade de conhecer", lembra. Hoje, 24 anos depois, Gleidson é consolidado como um dos principais covers de Michael Jackson.

Uma das conquistas dessa trajetória foi o primeiro lugar no Prêmio de Melhor Cover do Brasil, no programa TV Xuxa, da Rede Globo, em 2011. O reconhecimento de seu trabalho ao longo dos anos veio após dedicação e empenho de Gleidson, que também é bailarino. "O artista que vai fazer o cover do Michael Jackson tem que ter o compromisso de que a vida dele vai ser dedicado àquilo. Não tenho medo de dizer que a minha vida é dedicada ao cover do Michael Jackson há 24 anos", afirma.

Assim, ele se considera também um grande "pesquisador" da obra de Jackson, e entende como um dos diferenciais de suas apresentações. Além da dança, o canto (que passou a acompanhar a sua performance há oito anos) e o cuidado com detalhes de figurinos e a narração de curiosidades da trajetória de Michael fazem parte de seus números.

Ele tem acervo de mais de 35 figurinos e sua equipe atual é formada por quatro bailarinos. "Sou figurinista de toda a minha equipe. Monto tudo. Eu corto e costuro", compartilha o cantor, que também é professor de teatro e de dança. Os repertórios de seus espetáculos variam de acordo com o evento.

Se, por exemplo, for requisitado para tocar em uma festa de criança, são aproximadamente 30 minutos dos maiores sucessos de Michael Jackson, como "Thriller" e "Billie Jean". Há apresentações que chegam a três horas de duração.

"Viver em função do cover demanda muito tempo e dedicação. A minha renda, que eu ganho com os shows, eu uso para manter o próprio projeto, mas nem sempre cobre o mês. Já tive que recorrer a outros recursos, como pegar empréstimos. Mas Deus é bom, porque tem os momentos de baixa, mas existem os de alta também", relata.

Os próximos shows de Gleidson Jackson serão no Shopping Terrazo, no dia 22, e no Hard Rock Café Fortaleza, no dia 24, às 13 horas.

Beyoncé

A cearense Samille Ervely não esconde sua admiração pela Beyoncé: "Ela não apenas cria músicas cativantes, dançantes, mas também usa sua arte para promover mensagens de empoderamento, justiça social e igualdade. A habilidade dela se reinventar constantemente e seu compromisso com a excelência artística são fontes de inspiração para mim".

Quando percebeu o "poder e a influência" de suas músicas e performances, decidiu se tornar cover da cantora norte-americana. Com uma rotina que envolve "muita prática em dança", atualmente essa é uma das suas atividades principais. "Viver de arte ainda é muito difícil, mas vamos tentando", conta.

Atualmente, ela não canta em apresentações, mas vai ao palco com equipe de bailarinos e leva em média três horas para "se caracterizar e garantir que cada detalhe esteja perfeito e transmita a energia e a presença" de Beyoncé. Em sua avaliação, é uma forma de os fãs se sentirem de algum modo em um show da "Queen Bey".

"A forma como ela agrega diversos estilos musicais e empodera as pessoas, principalmente mulheres, através de sua arte me inspirou a querer fazer essa homenagem de fã para fãs através da minha própria interpretação", avalia sobre Beyoncé. Para a cearense, a artista consegue "unir música, dança e mensagem em performances visualmente incríveis e emocionalmente poderosas".

A próxima apresentação de Samille será no shopping RioMar Kennedy no dia 17, a partir das 16 horas. Ela compartilha seu sentimento em ser cover da artista: "Para mim significa honrar e celebrar seu legado enquanto artista e ícone cultural. É uma oportunidade de compartilhar nosso amor pela música dela com outras pessoas e inspirá-las da mesma forma que ela nos inspira todos os dias".





Freddie Mercury

Há quase 20 anos Ítalo Arruda homenageia uma das maiores vozes da história da música: Freddie Mercury, icônico vocalista do Queen. O interesse em se tornar cover do "Mr. Bad Guy" começou quando ele se deparou com um tributo da banda de rock Kamerata ao Queen em Fortaleza. "Percebi que tinha um mercado imenso para trabalhar com uma banda cover do Queen", lembra.

Hoje, sua performance segue uma "vibe teatral", com figurinos e acessórios similares aos do Freddie Mercury. Há também referências aos videoclipes do Queen, como em "I Want to Break Free". O repertório é "vasto" dentro da obra do Queen, alcançando diferentes períodos da discografia da banda.

Atualmente, a música é um hobby para "Ítalo Mercury", e ele costuma se apresentar com uma banda de apoio. Seu "ganha-pão", como afirma, é o seu trabalho como consultor de acesso ao mercado público pela indústria farmacêutica. "Música é hobby, principalmente se tratando de rock na 'Terra do Forró'. Não dá para pagar os boletos, infelizmente", avalia.

Mesmo assim, ele destaca o que significa, para ele, ser cover de Freddie Mercury - artista "dono de uma voz poderosíssima e exclusiva, com extensão vocal fenomenal": "É sinônimo de ser agraciado com um dádiva divina, porque são poucos os artistas que conseguem assumir, na íntegra, todos os dotes e requisitos do 'Mr. Bad Guy'. Não é só deixar um bigodão, pôr uma camiseta e um par de munhequeiras e ir se apresentar num palco! Isso não será o bastante".

Em Fortaleza, Ítalo se apresenta em dois locais no próximo sábado, 9. Ele e sua banda sobem ao palco do Grand Shopping para o Festival de Covers, das 19h às 21 horas, e seguem para o The Bar Pub, com apresentação às 23h30min.

Elvis Presley

Seu nome é Gerardo Alves, mas musicalmente pode chamá-lo de Gerard Presley. Afinal, é assim que ele se reconhece quando o assunto é prestar homenagem ao "Rei do Rock N' Roll", Elvis Presley. Gerardo se conecta ao intérprete de "Suspicious Minds" desde que assistiu a uma reportagem sobre a morte de Presley, quando ainda estava na infância.

"Isso me despertou um interesse na sua história, em suas músicas e de cantá-las", afirma Gerardo. O artista já teve participações em programas como Caldeirão do Huck, Domingão do Faustão e Programa do Ratinho. Hoje ele tem o cover como sua atividade principal, mas também trabalha como professor de línguas, tradutor e intérprete.

"O meu trabalho de cover me toma todo meu tempo, pois quando não estou nos palcos estou nas entrevistas, nos ensaios, trabalhando nas roupas, reformando os adereços e trabalhando nos preparativos dos shows. Eu levo em média 30 minutos para me arrumar, isso já tendo iniciado em casa", compartilha Gerardo.

Ele destaca que "entre todos os talentos de Elvis o que mais chama a atenção é o seu carisma, bem como a sua humildade". "Para mim é muito satisfatório representar um ícone tão grande quanto o Elvis, e exatamente por isso que eu tenho prazer e satisfação de representá-lo. É a minha vida", enfatiza. A próxima apresentação de Gerardo será no Hard Rock Café no domingo, 10, às 12 horas.

Gaga, Swift e Del Rey

A cantora cearense Gabi Dorato encara com "muita pesquisa, dedicação e muito estudo" a arte cover - e também tenta encarar o processo como algo para se divertir. Desde 2016, ela se destaca por essa opção. Se antes o foco eram nomes do rock, com o tempo passou para cantoras pop, como Lady Gaga, Lana Del Rey e Taylor Swift.

Aos poucos, foi investigando e procurando figurinos "para tornar melhor não só a experiência auditiva, mas também a visual". Entre as artistas que costuma interpretar, a que mais se repete é Lana Del Rey. Desde 2023, porém, tem alternado mais com Taylor Swift, principalmente a partir das demandas de público em meio aos shows no Brasil.

O processo de caracterização depende de qual cantora ela interpretará. Lana Del Rey "tem um visual muito natural", então "carregar demais no seu visual ficaria caricato", segundo Gabi. Lady Gaga exige um tempo maior de preparação para colocar peruca e fazer trocas de figurino. "Quando é mais trabalhado é cerca de duas horas só de preparação", relata.

Nesta sexta-feira, 8, Gabi faz tributo a Lana Del Rey no Espaço Arena do Mar. No dia 17, será a vez de Taylor Swift ser homenageada com apresentação no shopping RioMar Kennedy. Ela pontua o significado de ser uma artista cover: "Quando não nos divertimos com o processo, nos transformamos em caricaturas, em cópias do que não somos, mas quando nos divertimos temos um resultado perfeito".

Axl Rose

"No final de 1993 foi quando eu ouvi uma música do Guns N' Roses e eu adorei. Já ouvia várias coisas da época, algumas de rock, outras clássicas, lentas, românticas… Foi daí que eu ouvi o Guns e me apaixonei. Comecei a pesquisar sobre a banda e quis me vestir e usar pulseiras como os integrantes", afirma Anderson Cavalcante.

Desde 2019 ele canta na banda Hard N' Roses, que faz cover da banda de rock americana Guns N' Roses. Ele, particularmente, faz cover do vocalista, Axl Rose, e muitas pessoas falam para ele sobre a semelhança que tem com o cantor. "As pessoas elogiam. Isso é muito importante. Você começa a ver que está fazendo um bom trabalho. Isso nos inspira a continuar seguindo, mesmo com dificuldades que os músicos encontram. Mas amamos o que fazemos", conta.

Em sua rotina como cover, Anderson não usa peruca, mas separa figurinos diferentes para os shows caso eles sejam muito próximos um do outro. "Eu me ajeito em casa, arrumo meu cabelo e coloco tudo dentro da mala. Levo meu pedestal porque é como se ele fosse um membro da banda", compartilha. A próxima apresentação da banda será no dia 16, no Outlet Premium Fortaleza.

"É um prazer imenso fazer cover do Axl. Sou muito grato e feliz, mesmo com as dificuldades que às vezes os músicos aqui em Fortaleza sentem. É um extremo prazer ver as pessoas cantando, chorando, casais se beijando, abraçando e vindo elogiar o nosso trabalho. É uma homenagem que eu faço de alma e de coração pelo cara que eu sou fã", pontua.

Roberto Carlos

"Ser cover do Roberto Carlos significa muita responsabilidade. Já pensou você ser cover do maior ídolo do Brasil, da América Latina e um dos maiores do mundo? Então, é muita responsaibilidade". É desta forma que Roberto Arruda encara sua forma de homenagear um dos grandes nomes da música brasileira.

Essa prática começou quando outras pessoas, ao observarem suas apresentações em eventos de Fortaleza, passaram a ligar a sua voz à de Roberto Carlos. Amigos incentivaram o funcionário público a seguir a empreitada de cover. "Nunca me vi fazendo cover do Roberto porque respeito muito sua obra e tinha medo de fazer, não sabia qual seria a recepção. Mas foi maravilhoso", recorda.

Desde a adolescência ele admira o "Rei" e tem uma relação muito próxima com sua obra. Para ele, o que mais chama a atenção em Roberto Carlos é "o ser humano que ele é". "Uma pessoa maravilhosa, não vemos ele se envolvendo em escândalo", opina. Hoje, ele faz mais eventos particulares e leva em média uma hora para se caracterizar.

"Normalmente eu cantava em barzinhos, mas parei. Hoje, faço mais eventos particulares, viajo muito com o cover do Roberto, já fui até para a África. A rotina de cover é essa. Trabalhar, fazer shows particulares, em eventos de prefeituras… essa é a rotina", indica.

