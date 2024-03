Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 6 de março (06/03)

Foto: Nicolás Leiva/divulgação "Morta" integra programação da Quarta do Circo, no Teatro Dragão do Mar

A programação do Teatro Dragão do Mar continua com ações da Quarta do Circo nesta quarta-feira, 6, com a apresentação "Morta", da artista Sarah Nastroyanni. A encenação acontece em interlocução com a obra "Bendita seja a filha criada por uma voz em sua cabeça", da poeta somali Warsan Shire. Em seguida, Gil Rodriguês apresenta "Pluma Feito Aço", com trapézio fixo com acrobacias aéreas.

Quando: quarta-feira, 6, a partir das 19h30min

quarta-feira, 6, a partir das 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) Ingressos no Sympla



Visões

A Escola de Contas do TCE Ceará, por meio do Instituto Plácido Castelo (IPC), inaugura a exposição "Visões", primeira mostra individual do escultor e ceramista Júlio Jardim, especializado na arte da cerâmica. Com curadoria de Nathalie Nicolas, do Instituto Vale do Jaguaribe, a exposição reúne peças de formas existentes de animais ou plantas que se fundem para formar criaturas imaginárias. "Visões" segue disponível para o público até 29 de março, das 8h às 17 horas.

Quando: quarta-feira, 6, às 9 horas

quarta-feira, 6, às 9 horas Onde: Edifício Antônio Coelho (rua Sena Madureira, 1047 - Centro)

Edifício Antônio Coelho (rua Sena Madureira, 1047 - Centro) Gratuito

Megapix

O Megapix exibe o programa duplo "Chris Hemsworth" nesta quarta-feira, 6. A mostra começa com o filme "O Caçador e a Rainha do Gelo", inspirado no conto "A Branca de Neve". Na história, o Caçador (Hemsworth) e Sara (Jessica Chastain), devem enfrentar a Rainha Ravena (Charlize Theron) e sua irmã, Rainha do Gelo (Emily Blunt). Em seguida, será apresentado "Hacker", de Michael Mann. Chris interpreta Nick, um homem condenado por crimes virtuais que está ameaçando o funcionamento do mercado financeiro.

Quando: quarta-feira, 6, a partir das 19 horas

quarta-feira, 6, a partir das 19 horas Onde assistir: Megapix

Substrato

Acontece nesta quarta-feira, 6, o lançamento do fotolivro "Substrato: Como Inventar Uma Memória Por Meio das Sobras", do realizador audiovisual e pesquisador Lua Alencar. O trabalho apresenta uma narrativa audiovisual que explora a relação entre memória e esquecimento em Fortaleza, utilizando imagens de arquivo público e do acervo pessoal do autor. O evento terá uma leitura dramática do texto e um debate com Felipe Camilo e Lúcio Flávio.

Quando: quarta-feira, 6, às 18h30min

quarta-feira, 6, às 18h30min Onde: Escola Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)

Escola Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema) Gratuito



Sophie Charlotte

O Canal Brasil realiza uma maratona em homenagem à atriz Sophie Charlotte. Serão exibidos três longas da filmografia da artista, entre eles o documentário "Os 8 Magníficos", de Domingos Oliveira. Na obra, Sophie debate sobre arte ao lado de Maria Ribeiro, Fernanda Torres, Wagner Moura, Carolina Dieckmann, Mateus Solano e Du Moscovis. Outros títulos presentes são a comédia "Tamo Junto", de Matheus Souza; e o drama "BR 716", também de Domingos Oliveira.

Quando: quarta-feira, 6, a partir das 13h45min

quarta-feira, 6, a partir das 13h45min Onde assistir: Canal Brasil

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp