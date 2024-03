Série cearense ‘Se Avexe Não’ tem estreia nacional nesta quarta, 6

Foto: Jorge Silvestre/Divulgação Série "Se Avexe Não" conta a história da família Nobre

Após uma sequência de adversidades, cinco membros completamente diferentes de uma mesma família precisam dividir o mesmo teto e lidar com personalidades e interesses distintos. O que poderia ser um completo transtorno, se mostra uma experiência divertida que vai aproximar filhos, tios e irmãos. Com estreia nacional marcada para esta quarta-feira, 6, a série "Se Avexe Não" acompanha a família Nobre que, após anos separados, se une para lidar com uma crise financeira.

Com um enredo que poderia ser considerado comum, "Se Avexe Não" se aproveita do humor intrínseco ao cearense para construir uma narrativa bem estruturada e natural. Com elenco 100% do Ceará, a série tem direção de Luciana Vieira e Wislan Esmeraldo, que assinam o roteiro junto com Victor Costa Lopes. Produto desenvolvido a partir do edital das TVs Públicas do Prodav (2018), a série terá exibição toda quarta-feira, às 21 horas, na TV Brasil. No Ceará, a exibição ocorre às 20h30min na TVC.

"Sabíamos que a série poderia funcionar como uma espécie de portfólio tanto para a equipe envolvida, como também para todo o elenco do projeto. Portanto, tínhamos que honrar essa oportunidade. Por outro lado, saber que nos comunicaremos com um público espalhado por todo o Brasil, nos forçava a pensar de que forma poderíamos nos comunicar com ele sendo honestos com a nossa cultura, mas ainda estabelecendo um elo em comum", revela Luciana Vieira.

A diretora comenta que o projeto surgiu ainda em 2017, com o interesse pela comédia. A ideia, no entanto, era que "o público se reconhecesse" em cada personagem e nas situações vividas diariamente.

"(O lançamento) Dá um nervoso enorme na barriga. Ainda mais com a comédia, onde a reação do público é tão imediata. Ou ele vai rir ou não. O termômetro é ao vivo e sonoro. Não tem como fugir dele. A exibição no São Luiz foi linda por causa disso, porque o público acabou rindo de momentos onde não esperávamos. Riram mais do que poderíamos prever", descreve.

Na pré-estreia realizada no Cineteatro São Luiz no dia 27 de fevereiro, o momento ficou marcado pela visível união e parceria entre os profissionais que contribuíram para a série. Antes mesmo da exibição dos três primeiros episódios, Luciana Vieira convidou todos aqueles que estavam envolvidos para irem ao palco e receberem os aplausos da plateia que preenchia todo o equipamento.

Com destaque para o elenco formado por Juliana Maia, Fabíola Líper, Rafael Martins, Bruna Pessoa, Lucas Cavalcante e Ana Luiza Rios, além das participações especiais em cada novo episódio, a diretora descreve que os artistas possuem "brilho e inteligência cênica".

"Quando a gente entende a força de um coletivo tudo toma outras formas! Construímos tudo junto desde o início. O cinema é de fato a arte do fazer coletivo", explica Lucas Cavalcante.

Interpretando o gêmeo Enzo, um jovem aspirante a influenciador, o ator revela que "Se Avexe Não" é a sua estreia no audiovisual e que o lançamento ocorrido no Cineteatro São Luiz marcou sua trajetória como artista. "Tive a honra de ver meu primeiro trabalho sendo exibido numa tela gigante e em um dos prédios históricos da nossa cidade! Ver o espaço lotado de pessoas queridas, ouvir os risos mais sinceros e os aplausos no final de cada episódio que foi exibido foi um misto de sentimentos", relembra.

Um outro detalhe em "Se Avexe Não" torna a série ainda mais especial: a trilha sonora 100% original. Criado e produzido pelo músico Pedro Madeira, o repertório conta com mais de 40 faixas autorais, além de outras cinco canções criadas pelos músicos cearenses Batuta, João Dias e Tobias Gaede.

Como afirma Lucas Cavalcante: "É capaz de você dar uma vaia cearense de forma involuntária depois de ver essa série, de tão nossa que ela é!".





Série "Se Avexe Não"

Exibição: quartas-feiras, às 21 horas

quartas-feiras, às 21 horas Onde: TV Brasil (EBC), canal 3

