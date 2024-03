Mangai: tradicional restaurante de comida nordestina chega a Fortaleza

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Restaurante Mangai

A história do restaurante que une as raízes da gastronomia nordestina com o requinte na cozinha se cruza com a trajetória de uma jovem vendedora de rapadura em 1989. Leneide Maia Tavares, a Dona Paréa, como é conhecida, cresceu com seu desejo de vender produtos típicos da região da cidade que nasceu, João Pessoa.

Ainda que sua mãe Leopoldina dissesse que não queria ter filha Mangaieira, Dona Paréa insistiu em abrir sua bodega que futuramente daria origem ao bem sucedido restaurante Mangai. A expressão que nomeia a empresa vem da gíria que significa lugar que vende de tudo um pouco.

O que começou com uma bodega, se tornou em poucos anos um dos maiores e mais bem estruturados restaurantes do Brasil. Em 2009, a empresa foi escolhida pela Revista Veja Brasília como o melhor restaurante brasileiro.

Entre as especialidades da casa que acompanham a história do Mangai estão o queijo de manteiga derretido, o pão de macaxeira, a carne de sol, os sucos da Fazenda Mangai e o camarão, entre outros.

Atualmente, o Mangai está presente em Natal, Brasília, Recife, João Pessoa e agora em Fortaleza. A inauguração na capital cearense aconteceu no dia 27 de fevereiro. Além disso, o grupo também possui outra marca de restaurantes com unidades operando em várias cidades chamada NAU Frutos do mar.

Lorena Tavares, filha de Leneide, destaca que sempre houve preocupação em resgatar raízes do Nordeste na criação do cardápio do restaurante: "O foco principal desde o início foi destacar as raízes. Então buscamos entregar desde os itens mais gerais como pastéis, bolinhos, dadinhos de tapioca, moquecas, até as regionais tradicionais como paneladas, carne de bode, paçoca, baião-de-dois, carne de sol nas natas, buchadas, macaxeira, queijo coalho, pernil de cordeiro e outros itens que agradam o paladar do brasileiro como frutos do mar, sobremesas e os nossos tradicionais gelatos próprios".

"Ao longo dos anos fomos nos aprimorando nesse cardápio, entendendo o que os clientes mais procuram e fortalecendo essa ideia. Os itens nordestinos sempre foram a base, onde uma boa tapioca, cocadas e um tradicional cuscuz estão sempre no cardápio. Um outro ponto importante na nossa cozinha é investir sempre em qualidade, tanto de matérias-primas como de estrutura física, tudo isso para garantir ao cliente a melhor qualidade em todos os aspectos", destaca.

Segundo Lorena, que está à frente do Mangai junto aos irmãos Luciana Maia e Ednaldo Tavares, o "crescente movimento da gastronomia na cidade", a "adesão turística" e o "desenvolvimento local" de Fortaleza foi o que levou a cidade ao radar da empresa.

"A assinatura do Mangai representa a pluralidade da gastronomia brasileira", aponta a empresária, que afirma também que diversas regiões do Brasil estão presentes na cozinha do Mangai, com destaque evidente ao Nordeste. "Entre as principais características podemos destacar a imersão nessa gastronomia que inicia desde a entrada em nossos restaurantes, na acolhida em nossos atendimentos e na riqueza de sabores contidos em cada prato", diz.

Restaurante Mangai em Fortaleza

Quando: todos os dias, de 11h30min às 22 horas / Happy hour de 16 horas às 20 horas

todos os dias, de 11h30min às 22 horas / Happy hour de 16 horas às 20 horas Onde: R. Cel. Linhares, 291 - Meireles

R. Cel. Linhares, 291 - Meireles Mais informações: @mangai.fortaleza





Chapa de Camarão e Carne de Sol

Misturando o mar com a terra, a Chapa de Camarão e Carne de Sol entrega porções de camarão, carne de sol, queijo coalho assado, cebola e farofa (todos refogados na manteiga da terra autoral do restaurante). O prato é farto e também acompanha arroz de brócolis. Ao todo, o pedido serve de 2 a 3 pessoas.

Quanto: R$ 162





Baião de dois

O tradicional baião de dois cremoso com arroz, feijão, nata e bastante queijo também é uma possibilidade de acompanhamento às carnes e frutos do mar disponíveis no cardápio. A porção com 400 gramas custa R$ 40.

Cuscuz da Santa

O clássico cuscuz nordestino também está disponível no menu do Mangai, uma de suas versões é acompanhada com carne de sol e nata, típico da região e especialidade da casa.

Quanto: R$ 29

Tapioca Catolé

Uma outra opção de café da tarde é a tapioca catolé, que é feita com coco, queijo e manteiga de garrafa. Outras 12 opções de recheios salgados e doces, como quatro queijos, carne de sol, nutella e cartola estão disponíveis no cardápio com preços variados.

Quanto: R$ 17





Pão de Macaxeira

Um dos carros chefes do Mangai é o Pão de Macaxeira. Vendida com diferentes recheios, a iguaria é feita pela própria marca do restaurante. No menu, o Trio de Pão de Macaxeira apresenta o pão com recheios de carne de sol com nata, queijo de manteiga derretido e queijo coalho assado pelo preço R$ 31.

O cliente pode conhecer a iguaria do modo tradicional, na chapa com manteiga, por R$ 13.

Sucos da terra

O Mangai também possui diversas opções de sucos de frutas feitos em polpa pela própria marca. Com valores que custam a partir de R$ 12 (copo), os sabores disponíveis são laranja, acerola, uva abacaxi, abacaxi com hortelã, limão, melancia, goiaba, cajarana, manga, caju, cajá, morango, morango com laranja, graviola, graviola com uva, maracujá, limão suiço, mangaba, seriguela e frutas vermelhas.

Buffet livre

Para os que querem a experiência de provar "de tudo um pouco", o Mangai também oferece buffet completo no local com inúmeras saladas, carnes, acompanhamentos e sobremesas.