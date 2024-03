Foto: Leekyung Kim/Divulgação Espetáculo "Nosso Irmão", estreia no Teatro Brasil Tropical

Este domingo, 10, é o último dia da temporada do espetáculo "Nosso Irmão" no Teatro Brasil Tropical. A peça aborda o debate sobre o direito de escolha de pessoas com deficiência ou com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com roteiro de Alejandro Melero e direção de Dan Rosseto, o elenco conta com atuações de Regiane Alves, Marina Elias e Bruno Ferian.

Quando: domingo, 10,

às 19 horas

Onde: Teatro Brasil Tropical (av. Abolição, 2323 - Meireles)

Quanto: a partir de R$ 25

Ingressos no Sympla

SoundSystem

Neste mês de março, o percurso da Secretaria da Cultura do Ceará busca destacar as contribuições das mulheres na área cultural. Neste domingo, 10, destaque para o encontro do Soundsystem no Dragão do Mar. O evento terá participações especiais da cena feminina do reggae de Fortaleza.

Quando: domingo, 10, às 16 horas

Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito

Música

Neste domingo, 8, o Coco da Dona Geralda apresenta o espetáculo "A Pisada do Nosso Povo" na Estação das Artes, no Centro. A produção, que tem referências ao Povo Pitaguary e ao Povo Anacé do Ceará, fala sobre a força ancestral do conhecimento que brota da terra com o chamado dos encantados.

Quando: domingo, 10, às 10h30min

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito

Bluey

O Teatro Celina Queiroz prepara uma apresentação especial da série animada "Bluey" neste domingo, 10. A produção celebra a simplicidade encontrada na vida familiar e na imaginação, além de defender a importância das brincadeiras para aumentar a criatividade das crianças. Crianças a partir de 1 ano são pagantes de ingressos.

Quando: domingo, 10, às 16 horas

Onde: Teatro Celina Queiroz (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Quanto: a partir de R$ 40

Ingressos no Sympla

Sintonia

A exposição "Sintonia" está em cartaz na Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) até 19 de abril. Idealizada pela artista visual e curadora Anete Mendonça, a mostra faz parte do projeto "Entre Nós" e contempla obras que exploram a multiplicidade das atuações femininas. Obra de 20 artistas compõem o acervo, entre elas Lia Sanders e Angélica Kasar.

Quando: segunda a sexta; das 9 às 17 horas

Onde: Galeria Chico da Silva (rua Padre Valdevino, 1040 - Joaquim Távora)

Gratuito