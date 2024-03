'Nordestinos Pelo Mundo' completa 2 anos registrando legado do Nordeste

Foto: FOTO: Pedro Martins/ Divulgação/ ILUSTRAÇÃO: CAMILA PONTES Leo Paiva se intitula "cearoca" e é o host do podcast Nordestinos Pelo Mundo

Dar palco para quem precisa de palco. Esse é o objetivo do Nordestinos Pelo Mundo, podcast dedicado a compartilhar histórias de personalidades do Nordeste em diversos segmentos, como música, comportamento, empreendedorismo, esporte, saúde, gastronomia e tantos outros temas.



O programa, que busca valorizar a cultura da região a partir das diversidades, é comandado por um carioca, ou melhor "cearoca". É como se identifica Leo Paiva, host da atração.



"A ideia de criar o Nordestinos pelo Mundo veio da minha vontade de mostrar para o resto do Brasil o Nordeste que eu conheci, (mostrar) as pessoas incríveis que passaram pela minha vida", conta o fotógrafo e videomaker que se mudou para Fortaleza em 2007.



Para ele, a criação do programa é uma forma de “agradecer” a região por tudo o que ela lhe proporcionou ao longo dos anos. "O Nordeste me deu tudo que tenho, eu preciso mostrar para todo mundo o que eu vejo aqui, as pessoas incríveis daqui e a maravilha que é esse lugar que escolhi como casa", declara.



Ao todo, o Nordestinos Pelo Mundo já possui mais de 200 entrevistas, entre turnês realizadas tanto no Brasil como no exterior. Além de mostrar o cotidiano das pessoas que vivem na região, o projeto também busca evidenciar todas as conquistas e quebrar esse estigma de "povo sofrido".



Para Leo, uma de suas missões com esse projeto é chamar a atenção de grandes marcas e personalidades nordestinas para que elas olhem primeiro para a região.



"Nós mostramos os nove nordestes neste videocast, a potência que ele é em sua totalidade. Não adianta falar com orgulho do Nordeste no Sudeste e, quando volta para casa, ignorar tudo que é feito por aqui, não dividir a benção. Acredito fortemente que nós temos potencial para não viver dos restos do tal eixo Rio-SP se os gigantes daqui olharem para dentro", expõe.



E continua: "A verdade é que o que acontece no Nordeste, desde pesquisas científicas até a arte e cultura, seja qual for a área de atuação, é simplesmente incrível e não deve nada para nenhum lugar do mundo".



Em questão de ajuda com patrocínios e divulgação para projetos produzidos no Nordeste, Paiva revela que ainda sente que a região recebe "restos e raspas do sudeste", não por ser pior ou menor, mas porque se parte do princípio que o que vem de lá é melhor, e que ''as coisas acontecem lá''.



"Estou focando na criação do movimento Nordeste pelo Nordeste, justamente para a gente criar um ecossistema interno bruto e nordestino que tenha força para que quem trabalha com conteúdo jornalístico e comunicação aqui tenha mais respeito. Não basta sobreviver, precisamos conseguir viver", afirma, acrescentando que existem centenas de podcasts e videocasts espalhados por todo o Nordeste, o que não está forte é o investimento nesse setor na região.



Com uma equipe de apenas seis pessoas, o programa, que teve seu episódio piloto gravado em 2022, enfrenta o desafio de conseguir manter conexões com as marcas, para assim ser ouvido e recebido pelas pessoas.



"Aquela história conhecida de ''eu preciso ir para SP ou RJ'' para ser visto. Não quero acreditar nisso, quero que a gente consiga quebrar essa barreira, que as marcas consigam nós ver, que os artistas grandes nos vejam, que participem e valorizem tanto quanto os projetos do sudeste. A dificuldade é essa, vencer a desconfiança das marcas", pontua.



Entre os vários convidados que já passaram pela bancada do programa como Lázaro Ramos, Lenine, Dada Coelho e Dinah Moraes, Paiva destaca o cearense Bráulio Bessa.



"Eu posso dizer que ele (Bráulio) foi um ponto muito importante, pois fez algo que eu acredito e que move esse podcast, priorizou o Nordeste. Um dia Bráulio seguiu o nosso perfil e o convidei, ele me mandou uma mensagem assim: 'Você será o meu primeiro podcast, não irei em nenhum outro antes de ir no seu. Pode confiar!' E assim aconteceu. Ele foi o episódio 100 do programa com mais de três horas de conversa", relembra.



Para além de grandes nomes nacionais, outros cearenses também tiveram a oportunidade de divulgar seus trabalhos e contar suas histórias na atração. 6utto, Mumutante, David Lee, Max Petterson e Titela são alguns deles.



"É aquele momento que você percebe que pessoas que foram importantes na sua construção enquanto indivíduo, estão ali, em 3D na sua frente, porque eles querem, porque eles acham que vale a pena estar com você", completa.



Onde acompanhar

