Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Toplink/Divulgação A cantora finlandesa Tarja Turunen retorna a Fortaleza neste sábado, 16

A cantora finlandesa Tarja Turunen retorna a Fortaleza neste sábado, 16, para show da turnê "Living The Dream: The Hits Tour". Ex-vocalista do Nightwish - banda de metal sinfônico considerada uma das mais relevantes do gênero -, Tarja é acompanhada por Marko Hietala, produtor musical e ex-baixista do grupo finlandês. Os músicos apresentam repertório formado por canções dos álbuns solo de Tarja e sucessos do Nightwish.

Quando: sábado, 16, às 20 horas

sábado, 16, às 20 horas Onde: Complexo Armazém (av. Antônio Justa, 444 - Centro)

Complexo Armazém (av. Antônio Justa, 444 - Centro) Quanto: a partir de R$ 249; vendas no site Bilheteria Digital

Clássicos do Forró

Nesta sexta-feira, 15, o Theatro José de Alencar (TJA) recebe o espetáculo musical "Clássicos do Forró". A apresentação faz parte do projeto dos músicos cearenses Marcelo Di Holanda e Mateus Farias, que, desde 2022, fazem releituras de canções de forró que marcaram gerações. A dupla de artistas ganhou notoriedade após darem início à uma série de publicações no Instagram em que cantam e tocam músicas famosas em novas versões.

Quando: sexta-feira, 15, às 19 horas

sexta-feira, 15, às 19 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada); vendas no Sympla

Comédia

O Shopping RioMar Fortaleza promove nesta sexta-feira, 15, o projeto "Festival Stand-Up RioMar", com apresentações dos humoristas Luís Miranda, Moisés Loureiro e Denis Lacerda. Miranda traz a Fortaleza um show com participação de Ademar Queixada, seu personagem. O projeto de humor é realizado em parceria com Ciro Santos.

Quando: sexta-feira, 15, às 19 horas

sexta-feira, 15, às 19 horas Onde: Estacionamento da Lagoa do Papicu do RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Estacionamento da Lagoa do Papicu do RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito

Elas Brilham

O espetáculo "Elas Brilham: Vozes que iluminam e transformam o mundo" chega a Fortaleza. O evento homenageia as mulheres, trazendo personagens que apresentam histórias por meio da música. A montagem tem canções de artistas internacionais e nacionais, como Rita Lee.

Quando: sexta-feira, 15, e sábado, 16, às 20 horas; domingo, 17, às 19h30min

sexta-feira, 15, e sábado, 16, às 20 horas; domingo, 17, às 19h30min Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 37,50; vendas no site Uhuu e bilheteria do Theatro Via Sul





Tarcísio Sardinha

O restaurante Cantinho do Frango homenageia o compositor e multi-instrumentista Tarcísio Sardinha, que completaria 60 anos nesta quinta-feira, 14. O evento reverencia a obra de um dos mestres da música cearense e reúne nomes como Bárbara Sena e Theresa Rachel.

Quando: quinta-feira, 14, às 18h30min

quinta-feira, 14, às 18h30min Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota) Quanto: R$ 20 (couvert)

Carolina de Jesus

O programa Opinião, da TV Cultura, apresenta edição especial em homenagem aos 110 anos do nascimento da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus. Para falar sobre a autora, a apresentadora Rita Lisauskas recebe o escritor e jornalista Tom Farias, responsável pela biografia de Carolina, e a historiadora Elena Pájaro Peres. Vera Eunice de Jesus, filha da escritora, também participa.

Quando: quinta-feira, 14, às 20h30min

quinta-feira, 14, às 20h30min Onde: TV Cultura

Vivaldi

Acontece neste sábado, 16, mais um concerto à luz de velas protagonizado pela Orquestra Monte Cristo no evento Candlelight. Desta vez, o homenageado é o compositor italiano Antonio Lucio Vivaldi. O programa prevê a execução das Quatro Estações de Vivaldi, com Primavera, Verão, Outono e Inverno. A apresentação acontece no Teatro RioMar Fortaleza.