Tributo homenageando Michael Jackson chega ao Centro de Eventos

Foto: Divulgação/Centro de Eventos Rodrigo Teaser incorpora Michael Jackson, o Rei do Pop, em tributo especial

Em homenagem aos 15 anos sem Michael Jackson, Rodrigo Teaser incorpora o astro internacional e assume o espetáculo "Tributo ao Rei do Pop". O evento, que está programado para acontecer no sábado, 16, às 20 horas no Centro de Eventos do Ceará.



Além da presença cênica do artista cover, a obra é marcada também como um espetáculo visual e sonoro que convida a passeio pela trajetória do músico responsável por sucessos como “Thriller” e “Billie Jean”.

Rodrigo é reconhecido como um dos grandes intérpretes de Michael Jackson no Brasil e realiza, há 34 anos, o trabalho de homenagem ao norte-americano.



O Tributo será totalmente ao vivo, acompanhado por banda e dançarinos, costurando os grandes sucessos de Michael em um espetáculo cênico-musical. Na ocasião, o público presenciará a performance de clássicos que marcaram gerações, como "Beat It", "Black or White", entre outros.



"Eu me sinto muito honrado! Entendo que essas coisas são reconhecimentos ao meu trabalho e a minha dedicação, mas sei que isso se deve mais a força que o Michael Jackson tem e, poder colocar 'a arte dele' em tantos lugares diferentes, é uma honra muito grande", celebrou o artista em entrevista ao Vida&Arte em 2023.



Desde os 9 anos, Rodrigo costumava fazer imitações do cantor mirim dos "The Jackson 5", carregando até os dias de hoje essa essência e admiração pelo astro pop.



Os ingressos para o evento estarão disponíveis à venda no site da Bilheteria Virtual



Tributo ao Rei do Pop - Michael Jackson

Quando: sábado, 16 de março, às 20 horas

sábado, 16 de março, às 20 horas Onde: Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz Quanto: R$190 (inteira) e R$95 (meia). À venda no site da Bilheteria Virtual