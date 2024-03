1ª sala de cinema pública de Itapipoca homenageia produções do Ceará

Foto: Cine /Divulgação Cine de Itapipoca terá sessões de cinema gratuitas e abertas para todos

A cidade de Itapipoca ganhou um novo equipamento que irá contribuir para a promoção da arte e cultura no município. Inaugurado no dia 8 de março, o Cine+ chegou à “cidade dos três climas” com homenagens às produções audiovisuais do Ceará.

Primeira sala pública de cinema do Norte e Nordeste, o Cine+ de Itapipoca tem o objetivo de contribuir para o acesso e a inclusão da população por meio do entretenimento e da educação.

“Esse programa possui salas de cinema em algumas cidades do estado do Rio de Janeiro e a cidade de Itapipoca é a primeira do Ceará a receber a Rede Cine+”, conta Ingrid Ferreira, diretora da Quitanda Soluções Criativas e do projeto Cine+.

Com cinco salas públicas espalhadas no Rio, Ingrid explica que a escolha de Itapipoca para inaugurar o projeto no Nordeste se deu pelo município cearense ter “uma movimentação artística muito ativa e rica”.

100 anos do Cinema Cearense é celebrado com sessões públicas em Itapipoca

Na primeira semana de programação, o equipamento realiza a “Mostra Cine+: 100 anos de Cinema Cearense” com exibição de filmes produzidos por cearenses e no Ceará.

Indo até este sábado, 16, as sessões ocorrem às 19 horas para o público geral. Os ingressos são gratuitos e distribuídos 30 minutos antes de cada sessão.

“Estamos trabalhando para apresentar o plano de funcionamento anual do Cine+, que terá, além de sessões de cinema, apresentações de teatro, música e dança. Uma programação totalmente gratuita. Esse equipamento cultural vem para ser um propulsor da cultura viva da cidade”, afirma a diretora do projeto Cine+ em Itapipoca.