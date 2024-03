Alfajor: Saiba onde achar o tradicional doce argentino em Fortaleza

Foto: FOTOS: Yuri Allen/Especial para O Povo Alfajor, nas fotos: La Chica Porteña e Briejer.

De origem muçulmana, o alfajor é o doce símbolo da Argentina. A sobremesa nasceu como um biscoito árabe feito de açúcar, canela, melado e nozes que chegou à Península Ibérica (região onde hoje fica Portugal e Espanha) junto com os mouros (povos adeptos ao Islã vindos do Norte da África), por volta do século 8, segundo Facundo Calabró, autor do livro "En busca Del Alfajor Perdido" (Em busca do Alfajor Perdido, em tradução livre para o português).

O nome Alfajor foi dado nas versões desenvolvidas na Andaluzia, onde também foi chamado de alajú. Linguistas apontam que as nomenclaturas vêm da palavra árabe al-fakher (luxuoso, em tradução livre) ou al-huasu, do árabe antigo, que significa preenchido ou recheado em tradução livre.

Veio para a América Latina por volta do século 16, sendo consumido principalmente em conventos. O doce ia se adaptando a cada região onde chegava, perdendo ingredientes ou ganhando outros, até se tornar o formato atual e um dos principais ícones gastronômicos da Argentina. Em 2023 foram comercializadas 10 milhões de unidades por dia no país, de acordo com a Forbes Argentina.

O alfajor dos hermanos é feito com dois biscoitos macios, que lembram uma massa de pão de mel, são recheados com doce de leite, cobertos de chocolate, coco ou açúcar. Chile e Brasil também têm suas próprias variações da iguaria.

O Comes&Bebes visita tanto as versões abrasileiradas e originais da sobremesa nesta edição.

La Chica Porteña

Fundada em 2023 pelo casal formado pelo cearense Bergson Cavalcanti e a buenairense Andrea Colman, a lanchonete traz um pouco da gastronomia argentina para a Capital, oferecendo empanadas de diversos recheios e alfajores de diferentes coberturas, como leite ninho, chocolate branco, chocolate e coco. Seguem a receita tradicional do doce argentino, com um biscoito mais fofinho e um doce de leite com textura similar ao encontrado no país, mas que não é de fabricação própria.

"No começo foi complicado acharmos um doce de leite que fosse semelhante ao da Argentina, provamos diversos até chegarmos no ideal para o nosso alfajor, um que fosse mais pastoso", explica Cavalcanti. "Antes eu fazia o doce de leite, mas dava muito trabalho, às vezes o açúcar cristalizava e tinha que jogar fora porque não funcionava", conta Andrea.

"O pessoal é mais acostumado com o alfajor de chocolate e que é mais crocante, aqui procuramos trazer mais variedade", diz o co-proprietário.

Onde: Rua Tavares Coutinho, 1782 - Meireles

Rua Tavares Coutinho, 1782 - Meireles Quanto: R$11,90

R$11,90 Instagram: @lachicaportena

Cachafaz

Recém-chegada à Capital, a Cachafaz é conhecida por ter um dos melhores alfajores do mundo. A empresa familiar, criada em 2001, começou a expandir a franquia para fora da Argentina, iniciando pelo Brasil. A meta é abrir 15 lojas em todo o País.

Entre os alfajores comercializados pela marca portenha estão os sabores de chocolate negro, cuja receita vão os biscoitos macios, o doce de leite e tudo coberto por chocolate meio amargo; de chocolate branco, onde a diferença é que ele é coberto por chocolate branco; de maizena, que é envolto por coco ralado; e mousse, recheado com mousse de chocolate e coberto com chocolate ao leite.

Onde: av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz Instagram: @lojacachafaziguatemi

Briejer

Especializada em biscoitos finos e há 10 anos no mercado, a Briejer só começou a apostar nos alfajores há 8 anos. "Coloquei o alfajor na loja de forma bem despretensiosa, já que os biscoitos eram o nosso carro chefe", revela Flávia Laprovitera, proprietária da marca.

"Quisemos trazer uma receita tipicamente argentina, mas com um toque brasileiro", diz.

O alfajor do local traz doce de leite de fabricação própria, biscoitos crocantes e é coberto com chocolate ao leite. "Criamos um sabor tradicional, somos bem criteriosos em relação a isso, procurando trazer sempre a receita familiar para dar um diferencial ao produto", pontua Flávia.

Onde: rua Prof. Dias da Rocha, 800 - Aldeota

rua Prof. Dias da Rocha, 800 - Aldeota Quanto: a partir de R$13

a partir de R$13 Instagram: @biscoitosbriejer

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp