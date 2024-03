Filme "Castello, O Ditador" também aborda histórias de vítimas da ditadura

Foto: Divulgação "Castello, O Ditador" mergulha na figura do marechal cearense Castello Branco

No último dia de março, o golpe de 1964 completará 60 anos. A data não é comemorativa, mas um lembrete de um passado da história brasileira marcado por repressões e perseguições daqueles que se opuseram ao governo militar da época.

O documentário "Castello, O Ditador", além de abordar a face autoritária do marechal cearense, mostra como as ações do primeiro chefe de Estado do regime foram a base para os 18 anos que se seguiram e as consequências para os que viriam após o fim do período ditatorial.

SOBRE O ASSUNTO | Filme aborda figura ditatorial de Castello Branco e papel no regime militar

"Partindo do princípio que o Castello Branco foi fundamental para que a ditadura acontecesse, que durasse tanto tempo, entram essas pessoas — por mais que elas não tenham sido vítimas diretamente dele —-, elas estão ainda hoje lutando por isso e não vai ter responsabilidade de nada?", questiona Luana Sampaio, diretora do filme.



A "fase de terror que o Brasil viveu" está impressa no filme por meio de relatos, documentos e elementos estéticos, a exemplo da fotografia preto e branco. Para dar voz a essa narrativa, participam Bárbara Goulart, neta do ex-presidente João Goulart; além de Breno Moroni e Eliana de Castro, irmãos de Jana Moroni Barroso e Teodoro de Castro; e Lúcia Rodrigues, sobrinha de Frei Tito.

Há também Stella Maris e Chico Aragão, membros do grupo Aparecidos Políticos. Ademais, o historiador Manuel Domingos Neto e o escritor Lira Neto falam sobre o período histórico e a figura que foi Castello Branco. (Beatriz Teixeira/Especial para O POVO)





"Castello, O Ditador"

Onde assistir: O POVO+