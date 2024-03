O que Maria Madalena nos revela?

Foto: Divulgação/Christie's Escultura de mármore de Maria Madalena, criação do artista Antonio Canova

São muitas as histórias e as lendas em torno de Maria Madalena. A arte e a literatura já a retrataram como santa, pecadora, rica, pobre ou apenas como uma testemunha da crucificação de Jesus. Mas a história cristã ocidental, principalmente, silenciou Maria Madalena ao longo dos séculos.

"Maria Madalena é uma das personalidades mais importantes do Cristianismo, de quem se tentou retirar a real importância, ocultando-a na história. Tentou-se apagá-la da história, caluniando-a ao tratá-la como uma prostituta, para que fosse esquecida e sua real importância não fosse conhecida", conta o pesquisador espanhol José Luis Giménez Rodriguez que vem a Fortaleza no próximo dia 21 de março lançar a primeira tradução para o português do livro "O Legado de Maria Madalena".

Na obra, já publicada em inglês e francês, o autor percorre o norte de Espanha e sul da França em busca de provas e evidências físicas sobre quem foi Maria Madalena. "Ela foi a personagem principal depois de Jesus: era sua esposa (koinonós), sua amiga, sua companheira, a 'apóstola dos apóstolos' e mãe dos filhos de Jesus", conta. Ao longo do livro, são mostradas diversas imagens nas quais a narrativa está baseada.

"A história contada em 'O Legado de Maria Madalena' é intrigante, envolvente e repleta de surpresas. Na medida em que adentramos o enredo, percebemos que as revelações ali encontradas conectam peças de um grande quebra cabeça, o qual esclarece o grande enigma do Cristianismo. É impossível ficar indiferente", pontua Patrícia Bezerra, tradutora da obra.

Além do lançamento do livro, o quarto do autor sobre Maria Madalena, José Luis Giménez realiza o ciclo de palestras "Maria Madalena e a revelação do Santo Graal - De Jesus até cada um de nós", nos dias 22, 23 e 24 de março, no Espaço Mundo Akar, no bairro Guararapes, em Fortaleza.

"Na sexta-feira, dia 22, será realizada a primeira dessas palestras com o tema principal do evento: 'A revelação do Graal vivo', no qual abordarei todas as informações existentes sobre a personagem de Maria Madalena, tanto a oficialmente conhecida como o desconhecido ou oculto, dando a conhecer ao público a verdadeira dimensão da personagem", adianta o pesquisador.

"Na manhã do dia 23, falarei sobre os cátaros (cristãos perseguidos pela Igreja de Roma). À tarde falarei sobre os Cavaleiros Templários. Na manhã do dia 24 falarei sobre a Maçonaria descendente dos Cavaleiros Templários. Em todas as palestras, mostrarei imagens e fotografias tiradas por mim, sobre os temas discutidos", conta.

Pela primeira vez no Brasil, José Luis Giménez avança nos temas do cristianismo primitivo, revelando outras facetas de histórias amplamente conhecidas.

"Descobri evidências do relacionamento conjugal entre Maria Madalena e Jesus, bem como do fato de ela ter sido a mãe de seus filhos. A Igreja escondeu isso porque não convinha aos seus interesses. Ela manipulou a história e a verdade, difamando o caráter de Madalena e, como consequência, o caráter da mulher, para que essa ficasse sujeita ao seu poder patriarcal", sustenta.

O autor alerta que a primeira coisa para compreender porque a "verdade teria sido escondida de nós" é manter a mente aberta. "O conhecimento da verdade não interessa aos poderes constituídos, uma vez que o seu poder depende da ignorância das pessoas", analisa.

Nessa jornada reveladora, Giménez defende que Maria Madalena foi a personagem principal depois de Jesus. "Os ensinamentos originais do Mestre foram transmitidos por ela, bem como sua participação como mãe dos filhos de Jesus, foi essencial para a criação e nascimento do novo Filho, do Filho do Homem".

A história, então, foi se perdendo na nova religião cristã de Paulo de Tarso (São Paulo), cenário em que as mulheres eram pouco levadas em conta. É quando silenciada a revelação do Santo Graal oculta-se a "verdadeira história da relação conjugal de Jesus e Maria Madalena", bem como de seus descendentes. "A palavra Santo Graal é uma derivação das palavras "Sang" (cujo significado em occitano é sangue) e "Reial" (que significa real), então ao juntar ambas as palavras surge "San Grail" ou Santo Graal, o que está longe Ao referir-se ao cálice que Jesus usou na Última Ceia e que, segundo a tradição cristã, José de Arimateia o usaria para recolher o sangue de Jesus crucificado, está a indicar-nos que se trata do verdadeiro sangue de Jesus, pois ele foi condenado à crucificação por se anunciar como rei dos judeus e, portanto, inimigo de Roma", afirma Giménez.

Ele completa: "Neste caso o Santo Graal refere-se a um cálice, um recipiente do sangue de Jesus, mas a verdade é que o recipiente do sangue de Jesus não é o cálice, mas sim o ventre de Maria Madalena, já que ela estava grávida no momento em que Jesus foi crucificado".

O ciclo de palestras em Fortaleza inclui ainda momentos de reflexão e contemplação para permitir que os participantes absorvam e processem as informações de maneira mais profunda. E se questionarmos "para onde nos levam as revelações sobre Maria Madalena?", o autor aponta: "Quem busca a verdade, neste evento poderá conhecer o caminho que o levará até ela e, portanto, poderá preencher um vazio que até agora não conseguiu preencher".

Biografia

José Luis Giménez Rodriguez nasceu em Barcelona em 1955. Formado em administração, escritor, ensaísta e poeta, é colaborador ocasional na imprensa, rádio e televisão. É membro da Associação Universitária de Escritores da Catalunha (Acec), membro do Centro Espanhol de Direitos Reprográficos (Cedro) e membro da Rede Mundial de Escritores em Espanhol (Remes).

Lançamento de "O Legado de Maria Madalena"

Quando: quinta, 21, às 19 horas

Onde: Mundo Akar (Rua Felipe Nery, 1000 - Guararapes)

Programação gratuita

Livro estará sendo vendido por R$ 109,90 (A renda de cada livro vendido será revertida 10% para o escritor e os outros 90% para os projetos sociais Flor de Lis e Casa da Caridade Dr. Adolph Fritz)

Ciclo de palestras Maria Madalena e o Santo Graal

Quando: 22 a 24 de março (22/3, de 18 às 22 horas; 23/3 de 9 às 12 horas e de 13 às 17 horas; 24/3 de 9 às 13 horas)

Onde: Mundo Akar (Rua Felipe Nery, 1000 - Guararapes)

Quanto: R$ 621 (os três dias de evento)