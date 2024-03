Confira lista de passeios para fazer com os pequenos no feriado

Foto: FÁBIO LIMA Parque Rachel de Queiroz é opção para brincadeiras ao ar livre

Devido ao volume de feriados em março, as crianças passam mais tempo livres em casa. Fortaleza e região metropolitana abrigam uma série de atividades e programações, entre gratuitas e pagas, ao ar livre ou em espaços fechados, para garantir a diversão dos pequenos.

Apostar em programações como essas é benéfico não só no sentido do entretenimento, mas impactam positivamente também no desenvolvimento infantil, segundo a psicóloga Layza Lopes. “Oportunizar a criança a viver esse tipo de lazer proporciona a ela diversas vantagens como a socialização, a convivência com crianças da mesma faixa etária ou de idades distintas, o que gera criação de vínculo e respeita as diferenças”, explica a psicóloga.

“Ela vivencia experiências e emoções que possibilitam o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, além do desenvolvimento físico. As famílias também podem fortalecer a conexão entre si e criar memórias afetivas”, destaca Layza.

As atividades não precisam ser necessariamente realizadas ao ar livre. Existem locais, como a Studio Games, que alugam consoles de videogames para adultos e crianças, de forma que possam desfrutar dos jogos digitais em coletivo. “Longe de serem apenas uma fonte de distração, os jogos podem ser ferramentas poderosas para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Eles incentivam o raciocínio lógico, a resolução de problemas, a criatividade e a tomada de decisões”, explica Toni Soares, diretor acadêmico da Studio Games.

“Contrariando a visão tradicionalmente negativa, pesquisas recentes revelam que a interação com jogos pode oferecer benefícios significativos para as crianças, desde que mediada por um uso consciente e equilibrado”, destaca Soares. “É crucial reconhecer o potencial positivo que os jogos podem oferecer quando integrados de maneira pensada à rotina das crianças”, salienta.





Studio Games

Ideal para quem prefere atividades mais tecnológicas, a Studio Games possui Arena de consoles, com videogames diversos, computadores, simuladores de corrida e voo, óculos de realidade virtual e Just Dance. Espaço disponível para a realização de aniversários.

Onde: North Shopping Parangaba (rua Germano Franck, 300 - Parangaba), Iguatemi (av. Washington Soares, 85) e Fortaleza (av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy) e Eusébio (av. Eusébio de Queiroz, 1890)

Quando: todos os dias, a partir das 10 horas

Quanto: a partir de R$ 100





Camarada Kids

Em Aquiraz, a quase 30 quilômetros da Capital, o bar e restaurante Camaradas oferece atividades e oficinas ao ar livre para crianças. A cada mês, atividades temáticas oferecidas, por exemplo, durante a Semana Santa (28 a 31 de março) haverá a caça aos ovos. Na ocasião, também terá a Semana do Cabelo Maluco e o Festival das Cores.

Onde: Av. Manoel Feliciano de Lima, 67 - Aquiraz

Quando: De segunda-feira à domingo, a partir das 9 horas

Quanto: a partir de R$ 25

Instagram: @camarada_kids





Parque Rachel de Queiroz

Apesar de ser conhecido pela presença de carrinhos de comida, o Parque Rachel de Queiroz também oferece algumas opções de diversão para os pequenos. Desde espaço ao ar livre para piqueniques e campos de futebol, o local recebe o parque de diversões São Vicente. Roda Gigante, carrinho bate-bate, cama-elástica e carrossel compõem o parque.

Onde: rua Edgar Falcão - Pres. Kennedy

Quando: segunda-feira à domingo, a partir das 18h

Quanto: a partir de R$ 6

Instagram: @diversoes_são_vicente





Clubinho do Iguatz

Com uma agenda lúdica e temática, o Clubinho do Iguatz promove atividades gratuitas para o público infantil. No dia 23 de março haverá o "Chá das Princesas em: A real conquista", o "Mundo dos Doces" é apresentado no dia 24 e a turma dos "Minions" no dia 25. Tem ainda "Bem-Vindo à Chocolândia" no dia 29 e "Ursinho Pooh" no dia 30 e a apresentação "De volta ao mundo dos doces", no dia 31.

Onde: Piso L1 do Iguatemi (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Quando: 27 a 31 de março

Gratuito

Instagram: @iguatemifortaleza

Cidade Mais Infância

Para celebrar o Dia Nacional do Circo e o Dia Mundial do Teatro, no dia 27/3, a Cidade Mais Infância se volta para essas atividades culturais em sua programação. A abertura do evento trará números circenses, malabarismo, acrobacias, palhaçaria e mais. Ação já presente do equipamento, o flashmob vai contar com um repertório alusivo ao teatro e ao circo. O grupo Garajal também se apresentará.