'Kung Fu panda 4' chega aos cinemas iniciando nova trilogia do herói

O quarto capítulo de uma das franquias de animação da DreamWorks estreia hoje nos cinemas. "Kung Fu Panda 4" da sequência, quase que de forma imediata, aos acontecimentos do até então último filme da franquia, "Kung Fu Panda 3". Após três grandes aventuras, que tem como uma grande marca o amadurecimento do carismático protagonista Po, o Grande Dragão Guerreiro, agora precisa escolher o seu sucessor.

Já que agora Po (Jack Black) deve cumprir seu papel como novo Líder Espiritual do Vale da Paz, cidade onde o protagonista mora desde o primeiro longa da franquia. Dando início ao que aparenta ser uma nova trilogia para franquia, "Kung Fu Panda 4" tem, assim como Po, a árdua missão de encontrar um substituto à altura do carismático e poderoso guerreiro de quatro patas.

Apesar de se tratar de uma continuação imediata do último filme da franquia, o longa acaba por se isolar demais dos outros filmes. O que se pararmos para pensar, faz sentido, já que aqui se iniciaria uma nova história com um novo Dragão Guerreiro, mestre de kung fu responsável por manter a paz daquele mundo. Porém essa diferença é totalmente ligada a qualidade do roteiro apresentado aqui.

"Kung Fu Panda" é bastante conhecido por sua animação fluida, cenas de ação muito bem executadas, mas acima de tudo por pelo ótimo desenvolvimento e amadurecimento de seus personagens. Algo que sem dúvidas não existe aqui. Os roteiristas Jonathan Aibel, Glenn Berger e Darren Lemke acabaram por simplificar demais a trama, trazendo por diversas vezes diálogos extremamente vazios e soluções estapafúrdias para diversas dificuldades impostas que surgem durante o filme.

Um exemplo disso é o fraco desenvolvimento da personagem Zhen (Awkwafina), uma raposa ladra que conhece Po enquanto tenta roubar relíquias do kung fu e acaba presa pelo protagonista, e várias situações que a envolvem. Uma delas é a sua relação com um grupo de ladrões que conhecemos em dado momento do filme. Logo de cara é estabelecido que Zhen e Po não são bem vindos ali, porém com uma simples linha de diálogo, totalmente mal escrita, toda situação se resolve em um piscar de olhos.

Que a franquia "Kung Fu Panda" tem como alvo o público infantil, isso não é novidade. Porém isso não é de forma alguma desculpa para diálogos tão simplórios e sem profundidade. Os demais filmes da franquia tem o mesmo público alvo e mesmo assim conseguem manter um roteiro extremamente coerente e com mensagens pra lá de interessantes.

Mas nem tudo é ruim em "kung Fu Panda 4". Ao contrário do roteiro, que não mantém o nivel, se comparado a outros filmes da saga, a animação não só se mantém, como vai além. Com paisagens deslumbrantes e um design de personagens incrível, esse sem dúvida é um destaque pra lá de positivo aqui, já que o filme custou praticamente metade do valor de seu antecessor e não perdeu em nada quando o assunto é qualidade gráfica.

Existe uma extrema atenção aos detalhes de cada personagem, protagonista ou não. Arrisco dizer que muitos dos coadjuvantes tem uma aparência tão marcante quanto a do famoso panda lutador. Além disso, o humor é geralmente eficaz e não aparece de forma forçada em nenhum momento do longa. Funcionando para todas as idades. Outro destaque vai para vilã Camaleoa (Viola Davis), que sem dúvidas é a vilã mais interessante de toda franquia, apesar de infelizmente não ser muito bem aproveitada.

Embora "Kung Fu Panda 4" tenha seus problemas, ele com certeza vai conseguir agradar boa parte do grande público, apesar de não ser uma grande adição à história da franquia, pouco surpreendendo e inovando. Falhando como uma experiência mais profunda e partindo quase que para o total superficial. Mas gerando momentos divertidos, se mostrando não como uma sequência necessária, mas no final das contas possui seu brilho, por assim dizer. Sendo uma ótima escolha para se ver em família, de forma despretensiosa.





