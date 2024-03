Em Fortaleza, os clássicos Ovos de Páscoa ganham novos sabores e recheios

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 18-03-2024: Bolos e ovos de páscoa, da confeitaria Empório do Brownie. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

A cada ano, a época da Páscoa chega com seus ovos de chocolates, doces e mimos para a alegria de crianças e adultos. A "receita de sucesso", no entanto, muda conforme as tendências que se popularizam nos paladares. Ele não é bem uma novidade, mas na Páscoa de 2024 ele vem com tudo, falo do pistache, recheio e cobertura em muitas docerias da Cidade.

Para Liane Castro, gerente-executiva da marca Empório Brownie, o sabor passou a ser desenvolvido nos doces de Páscoa deste ano após muita pesquisa.

"A gente sabe que o pistache já vem alto há um tempo nos cardápios mundiais, não só no Brasil. Ele caiu no gosto do brasileiro mesmo, a gente vê várias docerias e pâtisserie famosas utilizando. E aí a gente quis também trazer para algo que era muito nosso, como os ovos de colher", explica.

O lançamento "Ovo Pistache" vendido pela loja possui casca de chocolate branco e é recheado com brigadeiro de pistache e bolo de creme de leite, seu valor é R$ 95. Para além do "verdinho", o tradicional ovo de chocolate também foi reinventado para este ano com o lançamento "Ovo Duo Crock de Brownie com Nutella", que custa R$ 110 e é feito com casca de chocolate branco coberto com chocolate ao leite e crock de Brownie com creme de avelã.

abrir (Foto: FERNANDA BARROS)Bolos e ovos de Páscoa da Empório Brownie. (Foto: FERNANDA BARROS)FORTALEZA, CEARÁ, 18-03-2024: Bolos e ovos de páscoa, da confeitaria Empório do Brownie. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: FERNANDA BARROS)FORTALEZA, CEARÁ, 18-03-2024: Bolos e ovos de páscoa, da confeitaria Empório do Brownie. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Outra tendência deste ano são os bolos de Páscoa, um doce para a família montar a mesa e comer junto. Os bolos decorados se consolidam nesta época como uma opção robusta para compartilhar.

Pensando nisso, a Empório Brownie fez três lançamentos de tortas a partir de produtos consagrados na marca, que são o bolo de creme de leite com cobertura de pistache (R$ 95), a torta brownie ninho de páscoa (R$ 159) e a crostata de cookie caramelo salé (R$ 89).

Onde : Empório Brownie Conceito (R. Frederico Borges, 306)

: Empório Brownie Conceito (R. Frederico Borges, 306) Mais informações: no site Emporio Brownie

Doce Gula

A confeitaria Doce Gula também preparou um cardápio cheio de novidades para a Páscoa de 2024. O sucesso do sabor pistache está presente em três combinações de casca: de chocolate branco, chocolate ao leite e casca verde de pistache. As três variações possuem recheio de ganache de pistache com ganache branca e geleia de morango artesanal. O valor do produto é R$ 139.

Para Sílvia Vasconcelos, chef confeiteira e dona da confeitaria, o sabor verdinho tem atraído o paladar dos adultos, enquanto as crianças costumam optar pelo tradicional chocolate com brigadeiro de leite em pó.

"O pistache está mais ligado aos adultos e é um produto novo que esse ano está em alta, né? Os nossos ovos tradicionais, que são de brigadeiro (R$ 119) e de leite em pó com creme de avelã (R$ 119) ainda são os mais pedidos. Esse ano, a gente veio em primeira mão lançar a linha de pistache, que tem essa brincadeirinha tanto da casca como do recheio", conta.

Silvia continua: "A Páscoa é bem afetiva, ela não é só uma coisa de criança, ela envolve toda a família em todos os momentos. Os adultos também. Hoje em dia, você presenteia muito ovo de colher para adulto, pois a criança já prefere aquele mesmo de supermercado, tradicional, que vem sempre com um mimo dentro. O adulto já espera pelo sabor, por essa cremosidade".

abrir (Foto: FERNANDA BARROS)FORTALEZA, CEARÁ, 18-03-2024: Bolos e ovos de páscoa, da confeitaria Doce Gula. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: FERNANDA BARROS)FORTALEZA, CEARÁ, 18-03-2024: Bolos e ovos de páscoa, da confeitaria Doce Gula. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: FERNANDA BARROS)FORTALEZA, CEARÁ, 18-03-2024: Bolos e ovos de páscoa, da confeitaria Doce Gula. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Para os clientes que não gostam tanto de chocolate, a Doce Gula tem produtos para presentear que vão além dos ovos de Páscoa. Como exemplo, os bolovos, que são bolinhos de cenoura em formato de pirulito, que custam a partir de R$ 42,90.

Os pacotes de trufas com recheios variados também são vendidos na loja em porções com 18 unidades e custam também R$ 42,90. Além disso, os biscoitinhos de Páscoa em pacote com 150 gramas custam R$ 25,90.

Onde : Av. Oliveira Paiva, 1580 - Cidade dos Funcionários



: Av. Oliveira Paiva, 1580 - Cidade dos Funcionários Mais informações: @docegulaconfeitaria_ no Instagram

Antoinette Doces

Para quem aprecia, além do sabor, o conceito e a criatividade quando busca por ovos de Páscoa, a Antoinette Doces preparou uma coleção com quatro variedades inspiradas na literatura. "Alice no País das Maravilhas, "Orgulho e Preconceito", "O Pequeno Príncipe" e "Iracema" são os produtos de lançamento deste ano.

"Sempre criamos coleções 'fora da caixa' e com conteúdo artístico. Dessa vez a homenagem foi para grandes obras de escritores admiráveis", afirma Renata Valentim, fundadora da marca.

A artista confeiteira afirma que faz questão de envolver arte em seus projetos. A marca já homenageou em coleções passadas pintores famosos, moda e cinema.

O produto "Orgulho e Preconceito" custa R$ 189 e é feito com casca de chocolate branco recheada de creme de limão siciliano, brigadeiro de pistache e ganache de chá inglês da casa.

abrir (Foto: Azienda Design)Ovo de Páscoa "Iracema", da Antoiniette Doces (Foto: Azienda Design)Ovo de Páscoa "Pequeno Príncipe", da Antoiniette Doces (Foto: Azienda Design)Ovo de Páscoa "Orgulho e Preconceito", da Antoiniette Doces

Já o que homenageia a história infantil "Alice no País das Maravilhas" tem casca de chocolate ao leite e é recheado com coulis de framboesa e ganache de chocolate branco, custando R$ 189.

O clássico cearense "Iracema" é "chocolatudo", no vocabulário popular. Ele custa R$ 169 e é feito com chocolate ao leite recheado de doce de leite caseiro, brigadeiro tradicional, praliné de castanha de caju e fios de coco torrado na manteiga da terra.

Por fim, "O Pequeno Príncipe" tem casca de chocolate ao leite e recheio de brigadeiros de chocolate branco e ao leite. Seu valor é R$ 150.

Onde : Rua José Vilar, 1625 - Aldeota

: Rua José Vilar, 1625 - Aldeota Mais informações: @antoinetteboutiquedoces no Instagram

Borges Baker

Uma opção vegana e que atende a pessoas com restrição alimentar é a Borges Baker, que é cruelty free e trabalha com ingredientes de origem vegetal. A marca propõe que o cliente faça sua própria combinação de sabores com diversas opções que vão de chocolate amargo até sabor sensação, com morangos.

O preço dos produtos varia por tamanho: ovos de Páscoa com 300g custam R$ 70 e, com 500g, custam R$ 87.