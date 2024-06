Premiada no concurso Use a Voz Ceará,  Érica Albernaz revista carreira

Foto: Rec085/Divulgação Cantora e compositora cearense Érica Albernaz ressalta múltiplas referências na música

O som vindo da janela do vizinho — um fã de Whitney Houston, Celine Dion e Laura Pausini — foi o primeiro incentivo para a artista Érica Albernaz cantar. À época, ela tinha apenas oito anos e tentava imitar as grandes divas da música internacional.

"O problema é que eu gritava muito, falava muito alto, imitava personagens de desenho animado e fui ficando rouca. Não conseguia cantar", explica, entre risos. Esse comportamento piorou sua rouquidão, o que a levou a fazer terapia fonoaudiológica aos 11 anos de idade. Mas, mesmo com as sessões, teimava nos maus hábitos. "Foi aí que minha fonoaudióloga disse que, se eu não parasse, não ia me recuperar e nunca cantar. Então eu me aquietei e segui à risca as orientações dela", lembra. Após três anos de tratamento, Érica estava preparada para soltar a voz.

Hoje, aos 34, ela prova que todos os cuidados vocais valeram a pena. No mês passado, Érica foi a grande vencedora da segunda edição do concurso Use a Voz Ceará, um projeto que busca gerar oportunidades para artistas independentes. Na apresentação, conquistou o público e os jurados cantando "O amor e o poder", clássico da cantora Rosana. Agora, deve reunir-se com os produtores do evento para realizar gravações de covers e também suas músicas autorais. "Eu vinha nesse movimento de 'esse ano eu vou voltar a gravar as minhas músicas. Não sei como, mas vou. E aí fui abençoada com esse concurso'", comemora.

Quando os primeiros passos no canto despontaram aos 14 anos - e a garota começou a pegar emprestado os CDs de MPB da tia - a vontade de compor surgiu. Mas foi somente aos 17, na faculdade de música, a primeira concluída, que as letras nasceram. "Quando iniciei a composição, eu queria muito que as pessoas pensassem no cotidiano, refletissem que o mais importante são as coisas simples da vida. Mas acabou que as músicas levaram a muito mais do que isso", revela. Vários ouvintes compartilharam com Érica que suas canções ajudaram na travessia de fases difíceis. "Isso é muito gratificante e muito além do que eu estava esperando", analisa.

Seu primeiro disco, intitulado "Simplicidade", foi lançado em 2017 no Teatro Sesc Emiliano Queiroz, ainda em formato físico, e também nas plataformas digitais, com um estilo que passeia pelo folk e MPB. O projeto autoral contou com a ajuda de uma rifa para custear o valor da gravação. O clipe de "Borboleta", canção presente no álbum, foi lançado no YouTube em 2018 e a música já tocou na rádio Novabrasil FM em 2023.

Elis Regina, Marisa Monte, Maria Rita e Gal Costa são as grandes vozes brasileiras que inspiram Albernaz. Já as influências internacionais tem Celine Dion, Whitney Houston, Mariah Carey no topo da lista.

Além de cantora e compositora, Érica é bailarina, atriz, palhaça e bibliotecária, sua segunda graduação. Segundo ela, as áreas se completam e se ajudam: "Eu sempre fui uma pessoa de querer fazer de tudo o que me interessa, então isso vai somando e enriquecendo os trabalhos que faço", avalia. Albernaz já passou por diversos grupos artísticos, como o K'Os Coletivo e a banda Killer Queen. Atualmente, ela participa do Cantus Solemnis, onde mostra todo o seu talento no canto lírico, e ainda como parceira do coral-cênico Vitrola Nova e do coral de mulheres Folk Canções de Antigas Novidades.

Para Érica, o maior desafio como artista independente é a formação de público para acompanhar o trabalho autoral. "O cenário se torna difícil quando vai para o autoral, porque você não tem como se sustentar apenas com festival, com edital, porque são coisas que demoram a sair. Até fazer cover é difícil, dependendo do estilo. Inclusive, é o que eu venho tentando, mas boa parte dos espaços já têm uma agenda fechada por semestre", explica. "Mas vou continuar, porque só assim vai dar certo".

Com o intuito de fortalecer a carreira solo, Érica quer abraçar todas as oportunidades que surgirem em seu caminho. Ela conta que novas propostas e convites para parcerias têm surgido e que compartilhará todas as novidades nas redes sociais. Sobre o momento que está vivendo, compartilha: "Agradeço muito a oportunidade de ser ouvida. Eu quero realizar um trabalho que seja importante para a minha cidade. Busco ser essa voz que motive as pessoas a ter bons sentimentos e boas ideias".

