Sepultura e Angra fazem show na Praça Verde em julho; saiba mais

Foto: Edu Defferrari/Divulgação Sepultura traz turnê de despedida para a Capital em show na Praça Verde do Dragão do Mar

As bandas de heavy metal Sepultura e Angra vêm a Fortaleza para show no dia 6 de julho. Marcado para acontecer na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultural, o evento na Capital será o único no País a reunir as duas bandas em uma só data.

Na ocasião, o Sepultura traz a Fortaleza turnê “Celebrating Life Through Death”, com os últimos shows da banda. Anunciado em dezembro de 2023, o grupo irá encerrar sua trajetória de 40 anos de carreira.

Reconhecido como principal referência do metal no Brasil, o Sepultura atualmente é formado por Andreas Kisser (guitarra), Derrick Green (voz), Greyson Nekrutman (bateria) e Paulo Xisto (baixo).

Já a banda Angra, fundada em São Paulo em 1991, celebra seu mais recente álbum “Cycles of Pain”, lançado em novembro do ano passado. A apresentação do grupo acontece um ano após o último show dos artistas em Fortaleza.

Banda cearense Visceral Suffering fará show de abertura do evento na Praça Verde

Além das bandas reconhecidas nacionalmente, o grupo cearense Visceral Suffering também participa do show na Praça Verde. Realizando a apresentação de abertura do evento, a banda de death metal é formada por Fabrício Machado, Caio Victor, Anderson Meneses, Talvanio Santos e Satoshi Alisson.

Os ingressos para o evento em Fortaleza, que contará com shows do Sepultura, Angra e Visceral Suffering, estão à venda on-line no site Bilheteria Digital e presencial nas lojas Jazigo (rua Senador Catunda, 29 A - Benfica), Planet CDs (Galeria Pedro Jorge, sl 207 - Centro) e Gallery (shoppings RioMar Papicu e Kennedy).

Sepultura e Angra em Fortaleza