Rock segue em alta em Fortaleza com espaços e bandas dedicados ao estilo

Foto: AURÉLIO ALVES Alex Aguiar é fã "de carteirinha" do rock e é dono da loja Freelancer Discos

Reconhecida nacionalmente como a "capital do forró", Fortaleza mantém, nas noites de diversos bairros, inúmeros espaços onde a programação é voltada ao rock e seus subgêneros. De apresentações covers de grandes bandas do cenário internacional a artistas autorais do Estado que revelam ao público seus projetos musicais, é possível encontrar pelo menos um local a cada regional que seja palco para o rock em Fortaleza.

"Em qualquer cena que se preze tem que ter uma variedade de locais que possa fortalecer e apoiar esses movimentos. Em Fortaleza não é diferente, aqui o rock/metal é muito bem representado e assistido por nossas casas de shows e bares. A cidade tem uma grande variedade de locais que levam a temática como ponto principal. Não somente o Covil, nosso querido Esconderijo e o The Bar são grandes locais de rock em nossa cidade", afirma Marcelo Victor, sócio do Covil Bar.

Localizado no bairro Benfica, na boêmia avenida 13 de maio, é quase impossível não se surpreender com o grande público que aguarda na calçada do estabelecimento o início dos shows nas noites de quartas-feiras.

Ao lado de Daniel Biffão, seu sócio no espaço, Marcelo descreve os clientes do Covil como "fiéis" e comemora por ter a casa cheia sempre. "O bar é voltado ao rock e suas vertentes. Abrimos espaço ao público gótico, punk, música retrô, grind e até ao brega progressivo. O mundo do rock é vasto e sempre aparecem músicas novas a se descobrir. Nosso público é muito fiel e diversificado demais, por conta dessa abertura que damos a eles, é um espaço de todos".

Em uma rápida pesquisa pelo termo "bar de rock em Fortaleza" na plataforma Google Maps, é possível contar seis estabelecimentos na Regional 4, com concentração no Benfica; três na Regional 3, localizados no bairro Parquelândia; e sete na Regional 2, destacando a Aldeota. Pins únicos são encontrados no Papicu (Regional 2), Vila Velha (Regional 1), Canindezinho (Regional 10) e Luciano Cavalcante (Regional 7).

"Hoje, felizmente, as opções que fazem o rock acontecer são enormes, temos nomes como o Snake Bar, o Garagem Metal Bar, o Rock 80, entre outros tantos", listam os sócios do Covil Bar. No bairro Damas, o Esconderijo Rock Pub está longe de não ser encontrado. Aberto na avenida João Pessoa, o local aposta em programação musical com bandas e artistas locais que levam o melhor do rock'n'roll para o público.

"Desde 2015, antes do bar, temos o Estúdio Esconderijo, local de ensaio musical e gravação, que sempre teve uma clientela muito fiel ao rock. Devido à amizade com as bandas, sempre éramos convidados a ver as apresentações e havia a dificuldade de ter locais adequados - com equipamentos ou estrutura acústica apropriada -, e por muitas vezes vimos esses shows pararem por conta de denúncias", explica João Paulo, proprietário do Esconderijo.

Ele completa: "Por conta disso tivemos a ideia de criar um espaço para tais bandas se apresentarem, com o mínimo necessário para um show decente, abrindo portas para muitas bandas iniciantes mostrarem seu trabalho. Tanto para bandas que fazem tributos, quanto para bandas autorais locais que atualmente é o nosso público".

Assim como os sócios do Covil, João Paulo destaca a fidelidade dos clientes para a manutenção da programação focada no rock. "Tem as dificuldades normais de qualquer comércio, dias bons e dias não tão bons. Apesar dos outros ritmos musicais de maior destaque, Fortaleza tem um grande público de rock, existem inúmeras vertentes do rock, do pop ao metal, e o mais importante: é um público fiel."

abrir (Foto: Esconderijo Rock Pub/Divulgação)No bairro Damas, o Esconderijo Rock Pub tem programação com bandas autorais de rock (Foto: Esconderijo Rock Pub/Divulgação)No bairro Damas, o Esconderijo Rock Pub tem programação com bandas autorais de rock

Nas atrações musicais, novos artistas, bandas de outros estados e até nomes conhecidos nacionalmente são convidados para a programação dos bares e restaurantes de rock em Fortaleza. "Muita banda de fora do convívio do estúdio procura a gente para se apresentar, então dividimos a programação entre tributos e autorais. Há uma enorme procura, que por vezes não damos conta de atender a todos, mesmo que façamos festivais com muitas bandas ainda não damos conta", revela João Paulo.

A ampla lista de artistas que podem ser somadas às atrações dos estabelecimentos também é destacada por Daniel Biffão, do Covil, ao afirma que a "programação é algo totalmente orgânica e natural, e na maioria das vezes, quem entra em contato para se apresentar em nossa casa são as próprias bandas e artistas".



Na luz dos palcos

Nos bastidores da produção e no centro dos palcos, músicos cearenses detalham que a vivência com o rock em Fortaleza é tão desafiadora como é para qualquer outro gênero musical.

"Na carreira artística, as pessoas encontram diversos desafios, independente do estilo de música que desejam executar. É claro que alguns gêneros são mais populares e por isso temos às vezes a percepção que facilita a caminhada, mas acho que alguns desafios como falta de gestão de carreira, falta de investimento, dificuldade de ser inserido em festivais e editais, são independentes do estilo musical", comenta o cantor e guitarrista Felipe Cazaux.

Atuando há duas décadas no ramo musical, Felipe é um nome reconhecido no cenário do rock na Capital. Chegando a dividir o palco com artistas nacionais e internacionais, o músico confirma ainda existirem poucos incentivos para a cena do rock, principalmente por ser um estilo que não concentra grandes audiências.

"Não tem como abranger tudo, além do rock ser um estilo que anda em baixa no mainstream, isso reflete nas produções culturais e até na relação com o público, mas temos bandas representando bem as novas gerações!", destaca.

Para a cena do rock em Fortaleza, Felipe Cazaux avalia a falta de apoio e interesse em estabilizar o gênero. "Acredito que um dos motivos da cena do rock ser subdesenvolvida em Fortaleza é que alguns produtores utilizam meios e recursos públicos para promover apenas seus próprios produtos. Quem não quer produzir eventos tem menos chance de estar em locais privilegiados. É o rock politizado, a política da boa vizinhança", conclui.

Assim como Felipe, o músico cearense Vinny Fist consagrou o seu nome no rock na Capital. Atuando principalmente com o subgênero country rock, o artista se encontrou no ramo após participar do show de talentos "Canta Comigo", da Record, em 2018.

"O programa e a emissora ajudaram bastante, foi lá que tive a tal 'virada de chave' para o mundo artístico. Além da exposição em cadeia nacional e internacional, o programa também me fez ver esse mundo com um olhar mais profissional, meio que estourando a 'bolha pessoal' do medo de cantar", relembra.

Com primeiro contato com o rock após ouvir uma fita da banda alemã Scorpions, Vinny alega que os artistas do rock de Fortaleza podem ter "mais e mais".

"Espaço temos, público fiel nós temos também, mas podemos ter muito mais. Não sei bem, acredito que sejam ciclos, mas uma coisa é certa: nessa Cidade esse estilo nunca vai deixar de ter espaço, desde o barzinho até os megaeventos".

Atualmente com apresentações frequentes na programação do Hard Rock Fortaleza e no Hoots Gastropub, Vinny revela um dos momentos mais impressionantes durante seus shows: "Acho muito 'da hora' quando vejo muito forrozeiro, pagodeiro, e até a galera do funk batendo o pé em baixo da mesa quando toca músicas do Creedence, Elvis, e até mesmo Johnny Cash com aquele country outlaw".



Fãs cobram olhares

De 2001 até 2013, Fortaleza recebeu um dos maiores festivais de rock do Nordeste. Trazendo shows de artistas internacionais e bandas de todo o Brasil, o Ceará Music marcou gerações e registrou a capital na cena do rock.

A edição especial prevista para ser realizada em 2023 foi cancelada por "questões econômicas" e, desde então, o público aponta a falta de incentivos para eventos de rock na cidade.

"Falta muito incentivo para o rock em Fortaleza, por exemplo, o Forcaos - festival independente de Fortaleza - existe há 20 anos e toda edição é um desafio para conseguir espaços na Capital para realizar shows dessas bandas independentes. Não existe um engrandecimento deste festival, é sempre uma grande dificuldade para insistir que esse evento aconteça", afirma Vinícius Oliveira, dono da loja de discos e selo musical Vertigem Discos.

Fã e com presença ativa em shows e eventos de rock na Capital, Vinícius detalha ser "muito feliz nos eventos independentes, no underground". Atuando também como produtor do Forcaos, Vinícius detalha que esses momentos são especiais para conhecer bandas novas, acompanhar os artistas que admira e encontrar com colegas.

Para Alex Aguiar, proprietário da Freelancer Discos, a cena do rock em Fortaleza ainda precisa ser notada pelos responsáveis de eventos, sejam eles do poder público ou privado. "Existe um bloqueio, até mesmo dos órgãos culturais aqui da cidade, de ver que há um cenário musical independente diverso, de bandas incríveis de rock, para contribuir com espaços e outras atribuições para a sua realização", detalha.

Fã de importantes nomes do rock nacional e internacional, como Rita Lee e Black Sabbath, Alex pontua que Fortaleza possui bons espaços que poderiam ser aproveitados para eventos de pequeno e médio porte de rock e seus subgêneros.

"Aqui há espaços culturais que eu vejo que ainda são mal utilizados, posso listar o Centro Dragão do Mar e a Estação das Artes. Esses locais raramente dão a oportunidade de dar palco para bandas do cenário independente aqui de Fortaleza. Então, o que falta é o reconhecimento e a valorização, porque banda e qualidade têm, né?".

Citando uma das programações de aniversário do Dragão do Mar, realizado no dia 26 de abril, no qual contou com shows de bandas independentes do Estado, Alex Aguiar, ainda assim, afirma que "o rock tá mais vivo do que nunca aqui em Fortaleza".



Onde curtir rock em Fortaleza

Covil Bar

Onde: Av. Treze de Maio, 2120 - Fátima

Programação e informações: @covilrocknbar

Esconderijo Rock Pub

Onde: Av. João Pessoa, 4558 - Damas

Programação e informações: @esconderijo.rockpub

Rock 80

Onde: R. Raimundo Arruda, 54A - Parque Araxá

Programação e informações: @barrock80

Barbarians Pub

Onde: R. Waldery Uchôa, 42 - Benfica

Programação e informações: @barbarians.pub

Hoots Gastropub

Onde: Av. Des. Moreira, 125 - Meireles

Programação e informações: @hootsgastropub

Floresta Bar

Onde: Av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota

Programação e informações: @floresta_bar

Hard Rock Café

Onde: R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu

Programação e informações: @hrcfortaleza

Caverna Rock Bar

Onde: Av. Mozart Pinheiro de Lucena, 1460 A - Vila Velha

Programação e informações: @cavernarockbar

88 Bier

Onde: Av. Humberto Monte, 2535 - Bela Vista

Programação e informações: @88bier

The Bar

Onde: Av. Lineu Machado, 1514 - João XXIII

Programação e informações: @thebarpub

Bulls Beer House

Onde: R. Cel. Jucá, 700 - Aldeota

Programação e informações: @bullsbeerhouse

Brikynn Pub 301

Onde: R. Eduardo Garcia, 301 - Aldeota

Programação e informações: @brikynn

Owl Beer Pub

Onde: R. Eng. Ronaldo de Castro Barbosa, 534 - Parque Manibura

Programação e informações: @owlbeerpub

Garagem Metal Bar