Rodger Rogério estrela ficção no Festival de Gramado

Embora sua maior carreira seja na música, despontando nacionalmente nos anos 1970 em meio ao movimento “Pessoal do Ceará” ao lado de artistas como Belchior, Fagner, Ednardo e Teti, Rodger Rogério também dedica parte da sua trajetória ao cinema e ao teatro. Em agosto, ele divide o protagonismo com Ângelo Antonio em “Oeste Outra Vez”, longa-metragem de Erico Rassi que concorre ao Troféu Kikito no 52º Festival de Cinema de Gramado.

Cristiane Miotto, produtora do longa, conta que a escolha por Rodger foi feita após uma ampla pesquisa no Brasil pela produção de elenco. “A procura foi difícil porque são poucos atores com esse perfil de faixa etária e tipo físico, e chegamos no Rodger por conta do seu trabalho”, comenta, citando inclusive seu personagem de grande repercussão internacional em “Bacurau”, de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, em que ele interpreta um cancioneiro do sertão.

Apresentado como um “faroeste”, o filme foi gravado em Goiás, na Chapada dos Veadeiros, e apresenta um sertão isolado onde os homens são incapazes de lidar com suas próprias fragilidades e, amargurados, voltam-se uns contra os outros. Cristiane lembra que o diretor e roteirista, Erico Rassi, mantém sua característica de escrever homens mais velhos. “Esse personagem do Rodger no Oeste é de um homem que está sempre vivendo numa expectativa de um grande auge que não chegou. Ele está muito bom”.

Em janeiro deste ano, Rodger Rogério completou 80 anos de carreira com show especial no Cineteatro São Luiz, estrelando logo em seguida como grande homenageado no 25º Festival Jazz e Blues de Guaramiranga. O artista gravou “Oeste Outra Vez” no final de 2019, ao longo de dois meses, atuando com artistas reconhecidos do cinema brasileiro.

“Eu contraceno com atores como Antônio Pitanga e Ângelo Antonio, então a convivência foi ótima nas gravações. A exibição em Gramado vai ser a estreia brasileira e eu estarei lá”, comenta Rodger. O filme conta ainda com participação de Babu Santana, Adanilo e Tuanny Araújo. “Rodger e Ângelo são os personagens centrais do filme, e a sinergia entre os dois durantes as gravações foi muito grande”, conclui Cristiane.

“Oeste Outra Vez” será exibido no dia 12 de agosto no Palácio dos Festivais, local onde acontecem as principais exibições do Festival de Gramado. Esta edição do evento terá ainda a estreia nacional de “Motel Destino”, de Karim Aïnouz, e conta com nomes fortes na seleção de longas, como Anna Muylaert, Juliana Rojas e Eliane Caffé.