Rachel Reis faz show em Fortaleza em agosto; veja valor do ingressos

Foto: Lucas Nogueira/Divulgação Rachel Reis volta a Fortaleza com show "Acústico da Sereiona" no Theatro José de Alencar

A cantora Rachel Reis vem a Fortaleza para um show especial em agosto. Trazendo a turnê “Acústico da Sereiona”, a artista baiana se apresenta no Theatro José de Alencar (TJA) no dia 30 do próximo mês.

Conhecida pelos sucessos que misturam afrobeat e MPB, como “Maresia”, “Bateu”, “Saudade” e “Xuxu”, Rachel retorna à Capital um ano após sua apresentação durante o Festival Zepelim 2023, ocorrida no dia 19 de agosto.

No show no TJA, a cantora de 27 anos apresentará suas canções no formato acústico e intimista, trazendo, no repertório, músicas do seu último álbum “Meu Esquema” e outros hits.

Natural de Feira de Santana, Rachel Reis é filha de uma cantora de serestas, mas negou assumir esse lado artístico por muito tempo. Foi só em 2016 que, após o convite para cantar em um evento, deu início a uma carreira que não parou mais.

Como cantora e compositora, ela foi indicada ao Grammy Latino e ganhou como "artista revelação" no prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Já deu voz a trilhas de novelas como "Fuzuê" e "Renascer", e interpretou "Caju" na trilha da série "Cangaço Novo", sucesso do Amazon Prime.

Ingressos para show de Rachel Reis em Fortaleza já estão à venda

Os ingressos do show de Rachel Reis em Fortaleza já podem ser adquiridos no site Sympla e na bilheteria presencial do equipamento cultural localizado no Centro.

Com ingressos de meia-entrada nos valores de R$ 40 e R$ 70, o público pode escolher entre os setores Torrinha, Frisa e Balcão, além do camarote e da plateia.

Rachel Reis em Fortaleza