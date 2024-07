Artecomo forma de reparação histórica

Foto: Ana Raquel/Divulgação Obra na exposição "Ana, Simôas e Dragões"

"Por mais que seja importante ter mulheres negras no mercado, não podemos estar somente como uma cota. Só como alguém que está ali para validar a diversidade daquele espaço, precisamos ser lidas, consideradas e escutadas dentros dos nossos fazeres, especificidades, dentro dos que nos torna única", aaponta Ana Aline Furtado, uma das curadoras da exposição "Anas, Simôas e Dragões".

A mostra, em exibição até esse domingo, 28, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), resgata o protagonismo de mulheres negras na luta contra a escravização de seu povo. Personalidades como a rainha Nzinga de Angola, também conhecida como Ana de Souza, que lutou com o domínio português em Angola, e Preta Tia Simôa que liderou a libertação de pessoas escravizadas em Fortaleza por meio de um levante na Praia de Iracema.

Por essa razão, a exposição traz em maioria obras produzidas por artistas mulheres do Estado, como Adriana Clemente, Alexia Ferreira, Cecília Calaça e Paula Trojany. Blecaute e Clébson Francisco completam o acervo com suas produções. "Entender que quando trazemos para cá mulheres como Ana, Tia Preta Simoa, estamos fazendo uma reparação histórica, estamos abrindo um caminho para que artistas tragam outras perspectivas", destaca Furtado.

"Compreender que nem todas as mulheres negras estão produzindo as mesmas coisas e nem vem dos mesmos lugares, isso é muito importante para marcar a diversidade e um diverso que vai além disso", continua a também advogada de formação. "A Denise Ferreira da Silva fala que a representação é um beco sem saída, porque sempre que tem um lugar que pode nos tornar uma imagem fixa, não podemos nos tornar outra coisa', salienta.

Para a também artista, a exposição não se torna só uma forma de reparação histórica por resgatar a história de pessoas pretas, mas por propor pontos de vistas distintos sobre ela. "Pensar isso nos faz encontrar com o gesto da ancestralidade, e reconhecer essa força no invisível que atua em nosso corpo faz com que a gente se reencontre nesses locais e perceba que estamos fazendo uma reparação histórica que não deveria ser responsabilidade nossa", enfatiza.

"Entender que o gesto ainda recai sobre as mulheres negras o papel de lutar e reparar as injustiças que outras mulheres passaram antes de nós. Então compreendemos a exposição como uma primeira ação que precisa se tornar contínua, ampliada, para podermos falar de mercado, condições de acesso, de obras, sustento e sustentabilidade", finaliza Ana Aline.

Co-curadora da mostra, Cícera Barbosa argumenta que o acervo não quer trazer a arte no sentido mercadológico. "Falar de artistas nesse sentido clássico do mercado não foi a única forma que pensamos de trazer essas obras. Nós conseguimos esgarçar essa categoria para dizer que quem faz arte não faz qualquer arte, faz uma arte engajada, comprometida, com o entendimento de histórico da estrutura racial do País".

"Desde a (Cecília) Calaça que é uma geração, que traz objetos, as bacias, a areia, a água para falar da afro travessia, da Senhora dos Pássaros na Pedra Sabão. Você vai ter outra técnica como a da Alexia (Ferreira), vulgo Colagem Negra, que é a da colagem e mais uma técnica como a da Adriana de uma intervenção com as folhas de papel que vai questionar o currículo acadêmico e costura, com os estandartes", exemplifica a também historiadora.

Para a pesquisadora, "o protagonismo de mulheres negras na arte não é simplesmente entretenimento, também é discurso político". Em razão disso, o texto de curadoria da exposição se coloca como um manifesto. "Porque tudo é uma movimentação política, de encontrar esse sujeitos dos vários tempos", explica Cícera.

"Então os artistas que estão aqui, eles estão circulando na Cidade, no País, internacionalmente inclusive, mas não é só sobre eles enquanto sujeitos. Porque esse tipo de arte só se faz inspirado na ancestralidade, só se faz pensando numa dimensão muito maior do que um entendimento de uma arte mais capitalista", completa a curadora.





Exposição "Ana, Simôas e Dragões"

Quando: até este domingo, 28 de julho de 2024, das 13h às 18h

Onde: Museu de Arte Contemporânea do Ceará, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)Gratuito

Mais informações: No site www.dragaodomar.org.br e no Instagram @dragaodomar

