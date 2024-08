No litoral oeste, a praia do Preá se destaca pelos ventos fortes e experiências com a natureza

Foto: Pedro Perácio/Divulgação Localizada na praia do Préa, no município de Cruz, a Casa Siará une sofisticação e conexão com a natureza local

Uma praia para lá de universal. Carregando os títulos de "uma das praias mais bonitas do mundo" e "melhor praia da Terra", dados por publicações internacionais há décadas, Jericoacoara e região mantém, com louvor, os diversos adjetivos que a qualificam como um dos lugares indispensáveis para se conhecer no Ceará.

No litoral oeste do Estado, a praia, antes apontada como uma simples vila de pescadores que atraiu turistas devido suas belezas naturais, hoje agrega grandes empreendimentos, complexos residenciais, hotéis de luxo e restaurantes sofisticados.

Construções essas que se integram com o meio ambiente, já que, o que encantou os visitantes - sejam eles vindos de cidades rodeadas de prédios, serras e até mesmo com praias próximas - foi a aproximação e conexão com a natureza.

Localizado a pouco mais de 20 minutos do Aeroporto de Jericoacoara Comandante Ariston Pessoa e cerca de 4 horas de Fortaleza, a praia de Jericoacoara - situada no município de Jijoca de Jericoacoara - no entanto, não deve ser o único território para se conhecer na localidade.

Em Cruz, município vizinho, a praia do Preá se destaca na região por sua orla de areia branca com conchas, ventos fortes e constantes

e um mar possível de nadar e pescar.

No litoral oeste do Ceará, o Preá, praia vizinha de Jericoacoara, retoma o orgulho de seu nome e conquista visitantes a cada dia por suas belas paisagens naturais e diversas opções de lazer

Mantendo-se como uma vila aberta à livre visitação, é possível se conectar espontaneamente com os moradores e compreender os motivos que levaram muitos residentes de cidades do Sul e Sudeste, e até aqueles vindos de Fortaleza, a deixarem suas casas e fazerem do Preá seu novo lar.

Não se limitando a ser chamado de uma "praia vizinha à Jeri", o Preá retoma o orgulho de assumir seu nome - fato detalhado por um dos habitantes em conversa descontraída durante um almoço feito a base dos ingredientes da própria terra - e conquistar seu espaço entre as belas e aconchegantes praias do Ceará.

A repórter viajou a convite da Casa Siará.

Conheça a Casa Siará, um retiro para corpo e alma

Na beira-mar do Preá, uma residência com varandas direcionadas para a orla e estruturas montadas para lembrar escamas de peixe se destaca entre as construções adjacentes. Aberta oficialmente em junho de 2023, a Casa Siará se põe timidamente na lista de hotéis para conhecer, hospedar e admirar de todo o Estado.

Com oito suítes, o número considerado reduzido para hospedagens localizadas em cidades turísticas é suficiente para oferecer aos visitantes inúmeras experiências que vão ficar marcadas. Da piscina à ampla sala de TV, o hóspede pode se sentir em casa e aproveitar com a família a academia, brinquedoteca, spa e as quadras de tênis e beach tennis.

Um detalhe para quem curte tranquilidade, são as redes levantadas entre as carnaúbas do jardim que possuem vista privilegiada durante o pôr do sol. Outro destaque disponibilizado aos hóspedes é a adega da Cellar e as refeições planejadas e produzidas pelo chef Lucas Figueiredo.

(Foto: Pedro Perácio/Divulgação)A Casa Siará é uma das novas opções de hospedagem no Preá

Intimamente conectada ao Preá e a toda região do litoral oeste, a Casa Siará também viabiliza experiências junto a serviços de residentes do município. Na própria acomodação, os hóspedes podem usufruir de equipamentos e acompanhamento para a realização do kitesurf - principal modalidade esportiva da região.

Já entre os parceiros, o Sertões Experience (empresa que realiza expedições de turismo de aventura com a devida segurança e capacitação) proporciona passeios às dunas e praias vizinhas em veículos off-road.

Como chegar ao Preá

A poucos minutos do Aeroporto de Jericoacoara Comandante Ariston Pessoa, uma das rotas para chegar ao Preá é de avião. Com voos diretos, o visitante pode optar por embarcar pelos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, ou de Confins, em Belo Horizonte.

Já quem sai de Fortaleza, a melhor opção é contratar um transfer - carro ou ônibus - para chegar ao litoral oeste do Estado. O traslado dura cerca de 4 horas, pegando o trajeto via CE-085.

Confira o que fazer no Preá e região

Alguns pontos turísticos, estabelecimentos e passeios são essenciais para se ter a experiência completa de visitar o litoral oeste do Ceará. Ainda no município, o destaque vai para os restaurantes da região que levam no cardápio os sabores do Nordeste.

Parada obrigatória é o Quintal do Denis, restaurante que ganhou popularidade após participar do programa "Domingão", da TV Globo, apresentado por Luciano Huck, que se tornou cliente cativo do estabelecimento. No menu regional: camarões, lagostas, frutas da estação, drinks autorais e vista para a cozinha comandada por Denis Dias.

No Acaraú, município que faz fronteira ao Preá, a indicação é curtir o pôr do sol sob as dunas de Barrinhas. Vale fazer o passeio de quadriciclo para aproveitar a vista e o vento da maneira mais livre possível.

(Foto: Arquivo Pessoal)Restaurante Quintal do Denis, no Preá, ganhou fama nacional após participar do programa de Luciano Huck, na Globo (Foto: Arquivo Pessoal Lillian Santos)Dunas de Barrinhas, em Acaraú, é ideal para aproveitar o pôr do sol (Foto: Arquivo Pessoal)Veículos UTV, fornecidos pela Sertões Experience, são opções para conhecer e se aventurar no Préa

Indo na direção contrária, passando pela reserva do Parque Nacional de Jericoacoara e alcançando o município de Camocim, a dica é atravessar o Mangue Seco e pegar uma balsa até o distrito de Guriú. No trajeto, é possível fazer uma parada e encontrar alguns cavalos-marinhos para aproveitar o momento.

Chegando a Guriú, restaurantes, barracas, lojas com artigos de praia e objetos artesanais convidam o visitante a conhecer a pé o povoado. Sem esquecer de citar Jijoca de Jericoacoara, município que agrega os muitos pontos turísticos famosos da região. Vale desde a parada na Árvore da Preguiça para tirar algumas fotos à visita na Pedra Furada e ver de perto a rocha esculpida pelas ondas do mar.

Na descida de Jijoca, a Lagoa do Paraíso é parada imprescindível para aqueles que desejam aprofundar a experiência nos diversos pontos da região. Com água cristalina e tranquila, a lagoa possui diversas barracas com mesas e bancos instalados dentro da água.

Na área, destaque para a Casa B&B, restaurante e pousada que dá acesso adequado ao ambiente da lagoa, e The Alchymist Beach Club, clube famoso por suas instalações dentro da água.

(Foto: Arquivo Pessoal)Em Guriú, Casa Uca une as facilidades de um beach club com possibilidade de hospedagem (Foto: Arquivo Pessoal)Lagoa do Paraíso, em Jijoca de Jericoacoara, possui diversas barracas com mesas e bancos instalados dentro da água (Foto: Arquivo Pessoal)Prática de kitesurf domina a praia do Preá; realização do esporte possui apoio da Casa Siará, com aluguel de equipamentos e mentorias (Foto: Arquivo Pessoal)Para chegar ao distrito de Guriú é preciso pegar uma balsa

Mais informações

Casa Siará

Onde: avenida Beira Mar - Preá, Cruz

avenida Beira Mar - Preá, Cruz Contato: (21) 97735.7944 e contato@casasiara.com.br

(21) 97735.7944 e contato@casasiara.com.br Mais informações: www.casasiara.com.br

www.casasiara.com.br Instagram: @casasiara.prea

Quintal do Denis

Quando: diariamente, das 18 horas às 23 horas

diariamente, das 18 horas às 23 horas Onde: rua Raimundo Sobrinho - Preá, Cruz

rua Raimundo Sobrinho - Preá, Cruz Contato: (88) 98827.5578

(88) 98827.5578 Instagram: @quintaldodenis

Sertões Experience

Onde: rua Avelino Vasconcelos, 1681 - Preá, Cruz

rua Avelino Vasconcelos, 1681 - Preá, Cruz Contato: (11) 97580.2435 e experience@sertoes.com.br

(11) 97580.2435 e experience@sertoes.com.br Mais informações: sertoesexperience.com.br

sertoesexperience.com.br Instagram: @sertoesexperience

Casa Uca

Quando: diariamente, de meio-dia às 17h30min

diariamente, de meio-dia às 17h30min Onde: Centro, s/n - Guriú, Camocim

Centro, s/n - Guriú, Camocim Contato: (88) 98121.2901 e contact@casauca.com

(88) 98121.2901 e contact@casauca.com Mais informações: www.casauca.com

www.casauca.com Instagram: @casa_uca

Casa B&B

Onde: estrada do Paraíso, s/n - Lagoa do Paraíso, Jijoca de Jericoacoara

estrada do Paraíso, s/n - Lagoa do Paraíso, Jijoca de Jericoacoara Contato: (88) 98108.5360

(88) 98108.5360 Instagram: @casa_beb

The Alchymist Beach Club