Impacto positivo no Preá

Foto: Carol Kossling/O POVO CASA Instituto Camboa abre as portas em agosto

Dentro de todo o conceito de sustentabilidade, a agenda ESG chegou para formalizar e organizar as pautas socioambientais das empresas em relação as ações cotidianas que impactam diretamente no ecossistema que vivemos.

Pode parecer que elas não fazem mais do que sua obrigação e é mesmo, porém muitas organizações não se atentam a essas responsabilidades e deixam de lado todo o compromisso que precisam ter com os negócios, com os colaboradores, com os parceiros, com a comunidade a qual está inserida e com a sociedade.

Mais do que uma obrigação das empresas que estão listadas na bolsa de valores, todas, mesmo as que estão longe de lá, devem ter uma governança que olhe para as temáticas que visam a preservação e regeneração das relações com o meio ambiente e entre os seres humanos, que habitamos esse planeta e, principalmente, que tragam um impacto positivo nas comunidades que estão inseridas.

Ecossistema litorâneo

Um bom exemplo nesse sentido tem sido adotado pelo Grupo Carnaúba, que se instalou no Preá há cerca de dois anos, com foco em empreendimentos turísticos e imobiliários. Com ele veio o Instituto Camboa, braços de responsabilidade social da organização.

Com foco em várias frentes, que vão educação, cultura, arte até sustentabilidade ele irá inaugurar, em agosto, a Casa Instituo Camboa que abriga, além do Viveiro de Mudas, com espécies nativas, coordenado pelo biólogo Jardel Batalha, tem espaço para aulas profissionalizantes para a comunidade local - Preá, Barrinha e Castelhano - em parceria com a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), o Sesi e Senai.

Até o momento, foram formadas cinco turmas com 70 alunos para mão de obra geral para construção, manutenção hidráulica e elétrica e hotelaria, que incluem práticas de arrumação e atendimento ao cliente. a demanda está alta com concorrência de cinco para um nas vagas disponíveis.

No segundo semestre, além de curso práticos que visam o aumento da empregabilidade local nas mesma áreas com 60 vagas, serão ofertadas duas turmas, 40 vagas, com cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para melhorar o nível educacional da região.

A coordenadora de impacto do Grupo Carnaúba e líder das ações do Instituto Camboa, Sophia Sartori, ressalta, ainda, que o espaço terá um forte apelo cultural para a valorização e manutenção da identidade cearense.

"Serão realizados cursos livres voltados à manifestações artísticas, como teatro, dança e capoeira, e, também, fotografia e produção de conteúdo. Estamos realizando chamadas com artistas locais e queremos realizar eventos, como uma feirinha com os artesãos locais", antecipa.

Resíduos e lixo

O Projeto de gestão de resíduos Mais Vida, Menos Lixo, premiado entre os cinco melhores iniciativas cearenses pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Governo do Estado, ganha mais força e expande o território de atuação, que começou por Barrinha, e se tornou uma política pública do município de Acaraú e agora chega ao Préa, em Cruz.

Em Barrinha, entre 1º de setembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, a iniciativa conquistou 97% de adesão da comunidade da Barrinha de Baixo e conta com um Índice de Recuperação do Resíduos (IRR) de 8%, enquanto no Brasil a média é de 1,86%.

Neste período, aproximadamente 24 toneladas de materiais foram reciclados na comunidade, o equivalente a 15 caminhões de recicláveis. O maior produto foi o vidro (10 toneladas), seguido por papel (8 toneladas), plástico (4 toneladas) e metal (2 toneladas).

Em uma parceria com a Ambev, o Instituto Camboa delimitou uma área piloto, que inclui comunidade e empreendimentos comerciais e turísticos, que cadastrou 200 residências, via Visão da Terra, para que realizem uma coleta seletiva de resíduos.

Cada unidade receberá uma lixeira seletiva e um saco de ráfia, além de orientações e letramento sobre resíduos e se compromete a colocar seu descarte no dia correto para a equipe da Cooperativa de Agentes Ambientais que Transformam Resíduos em Oportunidade. A coleta iniciará em setembro.

"Estamos convidando outros parceiros (empresas) para expandir para outras áreas do Preá. Isso é uma grande novidade do Instituto Camboa", sinaliza Sophia.