Cearense abre financiamento para livro

Foto: Reprodução/Instagram @phsantos Youtuber cearense lança novo ensaio sobre a série "A casa do Dragão"

O youtuber cearense PH Santos está realizando uma campanha de financiamento coletivo para o lançamento de seu novo livro. Intitulado “A casa do Dragão 2 - Roteiro Falado”, a publicação analisa a segunda temporada da série original da HBO, que é baseada nas obras de George R. R. Martin.

Com mais de 590 mil inscritos em seu canal do Youtube, 175 mil seguidores no Instagram, e 66 mil no TikTok, PH é considerado um dos críticos de cinema e produtor de conteúdo sobre o gênero de maior referência no Ceará.

Nascido em Fortaleza, o comunicador e influenciador digital soma condecorações no ramo, como a nomeação de embaixador do CCXP, maior evento de cultura pop do Brasil, e indicação ao prêmio de Melhor Canal no CCXP Awards, ambos em 2022.

Leia também | O único filme cearense no Festival de Gramado



Novo livro de PH Santos está em campanha para financiamento coletivo; youtuber cearense lança novo ensaio sobre a série "A casa do Dragão" Crédito: Catarse.me/Reprodução

Novo livro do cearense PH Santos está em campanha para financiamento coletivo

Autor dos contos “Febre” e “Atire-se”, o ensaio “A casa do Dragão 2 - Roteiro Falado” segue a série de análises de produtos audiovisuais publicadas pelo comunicador. Atualmente com 76% da meta atingida, a campanha para o novo livro fica aberta até segunda-feira, 19, no site Catarse.

“Para mim, é muito importante fazer este financiamento, porque a gente sabe como é difícil publicar livro no Brasil”, comenta PH em nota enviada à imprensa.

No financiamento coletivo, é possível colaborar a partir de R$ 20. Entre as recompensas, os apoiadores podem receber versões em PDF ou Epub dos e-books publicados por PH Santos, além de nome nos agradecimentos, caderneta e postais com ilustrações exclusivas e exemplar físico do novo livro.

Financiamento coletivo “A casa do Dragão 2 - Roteiro Falado”

Quando: até segunda-feira, 19



até segunda-feira, 19 Onde: no site Catarse.me



Financiamento coletivo "A casa do Dragão 2 - Roteiro Falado"

Quando: até segunda-feira, 19

Onde: no site Catarse.me