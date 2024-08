1ª Jornada de Patrimônio de Quixeramobim celebra história local

Foto: Tarcísio Filho/Divulgação Jornada de Patrimônio Cultural de Quixeramobim celebra história local

Realizada de 28 a 31 de agosto na cidade conhecida como o “Coração do Ceará”, a I Jornada do Patrimônio Cultural e Natural de Quixeramobim, traz como tema “O direito à cidade, ao campo e à memória”. Inscrições disponíveis na biografia do Instagram @casadeantonioconselheiro

“A I Jornada de Patrimônio Cultural de Quixeramobim, promovida pela Casa de Antônio conselheiro, representa um marco significativo na retomada do debate sobre a preservação e promoção do patrimônio cultural e natural do município”, adianta Jaiane Cruz Sousa, coordenadora pedagógica da Casa de Antônio Conselheiro, em nota enviada à imprensa.

O evento é uma realização da Casa de Antônio Conselheiro, equipamento da Rede Pública de Equipamentos Culturais do Ceará (Rece), da Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE), gerida em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).

Leia também | Rodger Rogério ganha prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Gramado

Com o objetivo de discutir uma agenda na defesa da preservação e promoção dos bens de natureza material, imaterial e natural do município, que fazem parte do patrimônio cultural brasileiro e cearense, a Jornada está dividida em três momentos.

O primeiro, é referente ao direito à cidade, ao campo e à memória; o segundo, às formas de preservação do patrimônio cultural e natural; e o terceiro em como promover e valorizar os bens culturais e naturais do município.

“Ressaltamos que os três momentos são indissociáveis, são pensados e propostos de forma integrada, como a preservação do patrimônio cultural e natural deve ser. Essa é a proposta da Jornada Imersiva: integrar esses patrimônios a partir do direito, da memória, das formas de proteção, valorizando e promovendo os bens culturais e naturais”, pontua o curador da jornada, Alênio Alencar, em nota enviada à imprensa.

Confira | Jovem que viralizou como fã de Raça Negra homenageia Silvio Santos

A Primeira Jornada de Patrimônio do Sertão Central Cearense contará com a participação de algumas presenças, como o presidente do Iphan Brasil, Leandro Antônio Grass Peixoto, a secretária de Cultura do Ceará, Luisa Cela, da presidenta do Instituto Dragão do Mar, Rachel Gadelha e Fausto Nilo.

Confira a programação da I Jornada de Patrimônio Cultural de Quixeramobim

Quarta-feira, 28: Conferência de Abertura

18h30min - Cerimonial de Abertura



19h15min - Entrega da Minuta de Lei da Política Municipal do Patrimônio Cultural e Natural de Quixeramobim

19h30min - Conferência “Em defesa do patrimônio cultural: desafios e caminhos”



Onde: auditório da UNOPAR (R. Dr. Monteiro Filho, 130 - Centro, Quixeramobim)

auditório da UNOPAR (R. Dr. Monteiro Filho, 130 - Centro, Quixeramobim) Palestrante: Hermano Guanais e Queiroz, superintendente IPHAN-BA



Hermano Guanais e Queiroz, superintendente IPHAN-BA Mediador: coordenadora de Patrimônio Cultural e Memória (Secult-CE), Jéssica Ohara Pacheco Chuan

coordenadora de Patrimônio Cultural e Memória (Secult-CE), Jéssica Ohara Pacheco Chuan Inscrições: através do formulário eletrônico disponível na biografia do Instagram @casadeantonioconselheiro

através do formulário eletrônico disponível na biografia do Instagram @casadeantonioconselheiro Mais informações: no Instagram @casadeantonioconselheiro

Quinta-feira, 29: Direito à Cidade

18 horas - Abertura da exposição “O direito sob o olhar da criança: arte imaginário, e expressão de mundo”. Ação em parceria com a Ordem dos Advogados Brasil (Sertão Central)



Onde: Teatro do Céu das Artes do Conjunto Esperança - Quixeramobim



19 horas - Mesa de Abertura “O direito à cidade, a memória e o patrimônio cultural”



Palestrantes: compositor, arquiteto e poeta brasileiro, Fausto Nilo e Humberto Cunha Filho - UNIFOR



compositor, arquiteto e poeta brasileiro, Fausto Nilo e Humberto Cunha Filho - UNIFOR Mediador: coordenador do curso de direito da UNOPAR, Marcus Vinicius



coordenador do curso de direito da UNOPAR, Marcus Vinicius Onde: polo UAB do Sertão Central / UFC EAD (382, R. Tab. Miguel Câmara - Centro, Quixeramobim)

Sexta-feira, 30: Sítio Histórico

16 horas - Mesa-redonda: “a importância de preservar o sítio histórico de Quixeramobim”



Onde: Auditório do Sebrae (Rua Cônego Aureliano Mota, 450, Centro, Quixeramobim)

Auditório do Sebrae (Rua Cônego Aureliano Mota, 450, Centro, Quixeramobim) Palestrantes: Nayara Ribeiro (IPHANAQ), José Ramires Teles (IPHAN, Fortaleza) e Glauber Paiva, da Consórcio Nordeste, em Salvador



Nayara Ribeiro (IPHANAQ), José Ramires Teles (IPHAN, Fortaleza) e Glauber Paiva, da Consórcio Nordeste, em Salvador Mediação: Alexandre Pinheiro - SEMA

Sábado, 31: Turismo Cultural

8 horas - Roteiro turístico-cultural de Quixeramobim



16h30min - Feirinha agroecológica do Belo Monte em parceria com o Armazém do Campo (MST)



Onde: Em frente a Casa Antônio Conselheiro (R. Cônego Áureliano Mota, 210 - Centro, Quixeramobim)

18h30min - Mesa-redonda: Turismo e Patrimônio Cultural



Palestrantes: Secretária de Cultura do Estado Ceará, Luisa Cela e o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Leandro Antônio Grass Peixoto



Secretária de Cultura do Estado Ceará, Luisa Cela e o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Leandro Antônio Grass Peixoto 22 horas - Show de encerramento com David Rabelo e Banda



Onde: Anfiteatro da Casa de Antônio Conselheiro (R. Cônego Áureliano Mota, 210 - Centro, Quixeramobim)

I Jornada de Patrimônio Cultural de Quixeramobim