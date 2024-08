Programe-se: confira a agenda cultural desta quinta-feira, 22 de agosto (22/08)

Foto: Helder Tavares/ Divulgação Almir de Oliveira e Marco Polo, membros remanescentes do Ave Sangria

A banda Ave Sangria volta a Fortaleza para show neste sábado, 24, no Dragão do Mar. O repertório inclui músicas do primeiro álbum da banda, de 1974, e de seu disco mais recente, "Vendavais" (2019). Apresentam-se também as bandas Aliens.wav, Desert Vultures, Os Rarefeitos, Caixão e Comodoro e os Tubarões.

Quando: sábado, 24, a partir de 18h30min



sábado, 24, a partir de 18h30min Onde: Anfiteatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 — Praia de Iracema)



Anfiteatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 — Praia de Iracema) Quanto: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia); R$ 50 1 kg de alimento não perecível (ingresso social); vendas no Sympla e na bilheteria

Coluna Discografia | Marco do rock psicodélico, Ave Sangria celebra a vida com show em Fortaleza



Forró das Antigas

A Banda Sinfônica da Universidade Federal do Ceará (UFC) apresenta neste sábado, 24, o concerto "Forró das Antigas". São interpretadas obras importantes do gênero musical nordestino, a exemplo de "É Proibido Cochilar", "Devagar", "Confidências" e "Meu Vaqueiro, Meu Peão". A Banda Sinfônica é regida pelo maestro Leandro L. Serafim e conta com 32 instrumentistas e seis cantores.

Quando: sábado, 24, às 19 horas

sábado, 24, às 19 horas Onde: Teatro Brasil Tropical (avenida da Abolição, 2323 — Meireles)

Teatro Brasil Tropical (avenida da Abolição, 2323 — Meireles) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla





Tita&Nic

A comédia "Tita&Nic" é apresentada no Teatro da Praia neste fim de semana. Dirigida por Carri Costa, a peça é uma sátira do filme "Titanic" e conta o romance entre Nic Santoro, um homem pobre, e Tita Lacraia, uma aristocrata. O navio ganha o nome de Lamparina do Mucuripe, uma jangada inafundável. Seis atores se revezam para interpretar os personagens.

Quando: sexta-feira, 23, sábado, 24, e domingo, 25, às 20 horas

sexta-feira, 23, sábado, 24, e domingo, 25, às 20 horas Onde: Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 — Praia de Iracema)

Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 — Praia de Iracema) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)





Leminski

O músico Calé Alencar faz nesta sexta-feira, 23, um recital em homenagem ao poeta Paulo Leminski, que completaria 80 anos no domingo, 25. O cearense se apresenta com a cantora Clara Dourado. Os artistas vão recitar 16 poemas de Leminski musicados por Calé.

Quando: sexta-feira, 23, às 19 horas

sexta-feira, 23, às 19 horas Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Biblioteca Pública Estadual do Ceará (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito





Sertão Galvão

Os 60 anos de carreira do cearense Roberto Galvão são celebrados na mostra "Sertão Galvão". Realizada no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc), a exposição do artista plástico reúne trabalhos em aquarela sobre papel e pintura acrílica sobre tela, entre outras técnicas. É exibida uma parte de sua mais recente produção.

Quando: abertura sábado, 24, das 10h às 13 horas; visitação de segunda a sexta, das 8h às 12 horas, e das 13h às 17 horas

abertura sábado, 24, das 10h às 13 horas; visitação de segunda a sexta, das 8h às 12 horas, e das 13h às 17 horas Onde: Mauc (av. da Universidade, 2854 - Benfica)

Mauc (av. da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito





Cave Galeria

É inaugurado em Fortaleza nesta quinta-feira, 22, um novo espaço de arte. Com exposição coletiva de 35 artistas, a Cave Galeria, dirigida por Pedro Diógenes, destaca a produção artística do Nordeste. A mostra "Delírio Ardente", com curadoria de Lucas Dilacerda, apresenta recorte de 35 nomes de diversas cidades do Ceará,

Quando: abertura quinta-feira, 22, das 18h30min às 22 horas; visitação de terça a sexta, das 13h às 19 horas; sábados, das 10h às 13 horas

abertura quinta-feira, 22, das 18h30min às 22 horas; visitação de terça a sexta, das 13h às 19 horas; sábados, das 10h às 13 horas Onde: Cave Galeria (rua Pereira Valente, 757 - Meireles)

Cave Galeria (rua Pereira Valente, 757 - Meireles) Gratuito





Samuel Rocha

O músico cearense Samuel Rocha inicia nesta quinta-feira, 22, projeto de circulação nos Cucas. A circulação visa descentralizar a música instrumental. Rocha apresenta o projeto "Bordando o Sete", com oficina às 14 horas. Às 18h30min, apresenta o show "Bordando o Sete".

Quando: quinta-feira, 22; a partir das 14 horas

quinta-feira, 22; a partir das 14 horas Onde: Teatro do Cuca Jangurussu (av. Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu)

Teatro do Cuca Jangurussu (av. Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu) Gratuito