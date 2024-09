Museu do Ceará tem autorização para reforma com prazo de 8 meses

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-09-2024: Autorização da ordem de serviço do restauro do Palacete Senador Alencar (sede oficial do Museu do Ceará), com presença do governador, Elmano de Freitas e da secretária de cultura, Luísa Cela. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O início das obras de restauro do Palacete Senador Alencar, sede do Museu do Ceará, foi autorizado em evento na terça-feira, 24. O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT) em cerimônia na Praça dos Leões, ao lado do equipamento público.

Fechado desde 2019 para uma manutenção estrutural emergencial, o prédio deve receber um investimento de mais de R$ 4,7 milhões. Conforme o prazo apontado por Elmano, o espaço cultural voltará a funcionar em meados do próximo semestre.

“Eu tenho certeza que, daqui a oito meses, que é a previsão do término da obra, nós vamos ter aqui um equipamento da cultura que poderá ter visita dos nossos alunos, das nossas escolas, dos cidadãos do Ceará para conhecer a história do nosso povo”, aponta o governador, citando a importância da memória para que o povo cearense “tenha orgulho”.

Museu do Ceará: reforma e modernização

Com um acervo que contempla mais de 13 mil peças, o Museu do Ceará deve receber uma ampla reforma e modernização em suas instalações. Secretária de Cultura do Ceará (Secult Ceará), Luísa Cela ressalta que as peças foram deslocadas para um anexo, evitando possíveis danos durante as manutenções no espaço.

“Enquanto acontece o restauro do museu, também tem uma equipe técnica de catalogação de organização de curadoria que já está trabalhando nesse acervo, tanto para higienizar, quanto para garantir seu bom condicionamento. Também fazendo a pesquisa para o desenho da nova exposição permanente, que deverá reabrir o museu na sua nova inauguração”, destaca.

Luisa também ressalta que o acervo está à disposição da população por agendamento prévio enquanto a reforma acontece. A gestora aponta que as peças do museu são muito pesquisadas, especialmente pelo público do meio acadêmico. Ela aponta ainda que a Secult mantém programações que utilizam o material do equipamento cultural.

“A gente tem feito atividades, exposições e seminários utilizando também esse acervo. Então o museu, enquanto instituição, continua cumprindo a sua função pública. Mas, claro, aguardando ansiosamente para voltar para sua casa, que vai ter todas as condições também de melhorar o trabalho de ampliar”, destaca Luísa.

Foto: FÁBIO LIMA Autorização da ordem de serviço do restauro do Palacete Senador Alencar (sede oficial do Museu do Ceará), com presença do governador, Elmano de Freitas e da secretária de cultura, Luísa Cela

Museu do Ceará: como será a segurança do equipamento

Durante o evento, Elmano de Freitas (PT) comentou sobre a reforma do Farol do Mucuripe, que foi autorizada na última quinta-feira, 19. O governador afirmou observar os patrimônios culturais como uma “celebração da história” do Estado e destacou planejar medidas de segurança para os espaços após as inaugurações em 2025. “Nós temos um plano chamado ‘Ceará Contra o Crime’ e envolve o conjunto de ações de aumento de profissionais de segurança. Então aqui no Centro da cidade, nós vamos ter uma política específica. Nós já aumentamos bastante o efetivo da polícia na região", destaca.

O gestor frisa as medidas que já são tomadas na região. “Já temos câmeras, mas temos que garantir um acompanhamento maior. Então é muito importante no Centro, como em toda a cidade, nós passamos a aumentar o efetivo e ainda vigilância do próprio equipamento. Para evitar danos ao patrimônio, vamos cuidar devidamente para podermos preservar com melhor qualidade do equipamento”, conclui.

Conheça a história do Museu do Ceará

O Museu do Ceará integra a Rede Pública de Equipamentos Culturais do Ceará (Rece), da Secult Ceará, e é considerado a primeira instituição museológica oficial criada no Estado. Construído em 1856, mas oficialmente inaugurado em 1874, o prédio abriga diversos momentos da história do Estado e da Cidade.

Inicialmente, a casa foi destinada à Assembleia Legislativa Provincial. Depois, se tornou a sede do Governo do Estado, antes da transferência para o Palácio da Abolição. O Poder Legislativo funcionou no espaço por mais de um século sendo interditado durante a ditadura do Estado Novo.

O térreo do palacete também já recebeu a Faculdade de Direito e o andar de cima, o Tribunal de Contas. Em 1977, quando a Assembleia foi transferida para a atual sede, o palacete passou a abrigar a Academia Cearense de Letras, Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), Biblioteca Pública e Instituto do Ceará. Desde 1990, abriga o Museu do Ceará.

Diretora do Museu do Ceará, Raquel Caminha enfatiza a riqueza histórica do monumento para a Cidade. “É muito significativo o restauro desse prédio tão importante para a cultura do nosso Estado, o Ministério Público inclusive nasceu aqui. Foi nesse prédio que foi aprovada a Constituição de 1891, a constituição estadual”.

A gestora continua: “Além disso, aqui nesse ambiente também alguns fatos importantes da nossa história aconteceram, como as discussões que antecederam a aprovação do decreto que aboliu a escravidão”, relembra

Raquel também explica que o restauro do museu permitirá novos espaços e exposições, com a inclusão das lutas dos povos cearenses. “Esse restauro é importante para que a gente também possa ter um fôlego para pensar uma reconceituação do Museu do Ceará. No sentido de que nós possamos agora captar demandas atuais da sociedade, algumas complexidades que atualmente têm ganhado mais visibilidade no campo da história, da memória, que é o foco principal do Museu”, destaca.

