Em entrevista exclusiva, Nando Reis fala de novo disco e show em Fortaleza

Foto: Carol Siqueira / Divulgação Cantor Nando Reis apresentou sucessos em show no Iguatemi Hall

O cantor Nando Reis se apresentou em Fortaleza nessa sexta-feira, 4, e apresentou aos fãs o novo projeto musical "Uma Estrela Misteriosa" no Iguatemi Hall. A turnê, que percorre 25 cidades do Brasil, já passou por Macapá, Belém, Manaus e Belo Horizonte.

Na apresentação em Fortaleza, além das novas músicas do álbum "Uma Estrela Misteriosa", houve espaço no repertório para outras canções já consagradas em sua carreira, como "All Star", "O Segundo Sol", "Relicário" e "Marvin".

Em entrevista ao O POVO, o ruivo falou sobre o novo disco, sua apresentação em Fortaleza, as parcerias internacionais e até revelou ter uma música em que menciona a capital cearense.

Nando Reis menciona praia de Fortaleza em música do novo álbum

Esta é a terceira passagem do cantor pela Cidade neste ano. Nando Reis se apresentou no Réveillon de Fortaleza 2024, com os Titãs. Em junho, esteve com a dupla Anavitória para celebrar o Dia dos Namorados.

“Eu amo tocar em Fortaleza, me sinto muito bem recebido. Nesses 42 anos de profissão, já me apresentei inúmeras vezes na Cidade. E é muito comum que eu vá, pelo menos, duas vezes por ano. É uma relação de conforto, de amor e de carinho”, conta.

Esse carinho por Fortaleza é mencionado em uma das músicas do novo álbum: “Acho o nome ‘Fortaleza’ lindo, o significado, a beleza do mar e o público. Aliás, tem uma música minha, ‘Pré-Sal’, em que menciono uma praia de Fortaleza".

"Uma Estrela Misteriosa"

Capa do álbum completo "Uma Estrela Misteriosa", de Nando Reis Crédito: Daniel Taglieri/ Divulgação Nando Reis

Sobre a concepção do novo disco, Nando disse ao O POVO que se considera “um fazedor de discos”. Para ele, apresentar novas composições é o que lhe dá maior prazer.

“Além da música, tem a parte gráfica, e tudo isso amplia os sentidos que a canção, inicialmente, como uma unidade conceitual, carrega. Mas, quando agrupada e ordenada, ela permite uma expansão”, diz Nando.

São 26 composições inéditas, divididas em três partes, que foram lançadas e já estão disponíveis nas plataformas de streaming.

O LP foi gravado com uma banda ao vivo em São Paulo e finalizado em Seattle, nos EUA. "Uma Estrela Misteriosa" conta com a participação de Barrett Martin, que tocou bateria em todas as faixas, e de Peter Buck, guitarrista do R.E.M.

“Em geral, eu entrava, ensaiava e depois gravava. Nesse disco, a gente entrava em estúdio, se encontrava, mostrava a composição, fazíamos os arranjos e, imediatamente, gravávamos”, explica. “Ter dois guitarristas dentro da sala, dois violões, o meu e o de Sebastião (seu filho), é algo inédito dentro da concepção deste disco”, complementa.

Novo projeto tem participação de músicos de bandas de rock internacionais

Nas faixas do novo projeto, há participações de músicos da “primeira grandeza do rock americano”, de bandas mundialmente conhecidas como Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, R.E.M. e Patti Smith Group.

“São amigos que foram apresentados e chegaram ao disco através do Barrett, que toca e convive com eles, assim como Jack Endino (produtor do Nirvana e dos Titãs). Peter Buck é meu parceiro em duas canções do disco, membro da banda que gravou o álbum e estará na turnê, inclusive em Fortaleza, e faz parte dessa turma", revela.

Nando Reis fala sobre sua relação com os fãs nas redes sociais



Sempre atuante nas redes sociais, o cantor afirmou que sempre lê os comentários dos fãs e busca interagir com eles. Além de ser uma ferramenta de divulgação, para Nando Reis, essa é uma plataforma de contato com os fã-clubes.

“É muito gratificante receber esse carinho, esse suporte. As redes sociais elevam essa superfície de contato a um grau que não existia no começo da minha carreira. Eu atuo bastante, sobretudo publicando e informando. Também tenho uma equipe que cuida disso, mas estou sempre diretamente envolvido”, comenta.

Já são 42 anos de carreira, que incluem mais de 10 álbuns lançados, e outros 13 como integrante da banda Titãs, mais de e 600 composições escritas e três Grammys Latinos.