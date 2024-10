Filme cearense vence prêmio de melhor longa no Festival do Rio

Foto: Reprodução/Embaúba Filmes Filme "Centro Ilusão" é premiado no Festival do Rio 2024

O filme cearense "Centro Ilusão", do diretor cearense Pedro Diógenes, foi o vencedor da categoria Melhor Longa-Metragem do Festival do Rio 2024. A premiação aconteceu neste domingo, 13, na mostra Novos Rumos, do evento.

Esta foi a 26ª edição do festival, espaço que permite uma grande divulgação dos trabalhos cinematográficos. A obra produzida pela Marrevolto Filmes é o nono longa de Diógenes, premiado com filmes como “Inferninho” (2018) e “A Filha do Palhaço” (2022).

A recente produção gravada em Fortaleza aborda a história de dois músicos, de idades diferentes, que se conhecem em uma audição para um disputado laboratório de música na cidade.

Um dos personagens se chama Tuca e, aos 50 anos, se sente frustrado com sua carreira. Já Kaio, de 18 anos, é aspirante a artista que sonha em fazer sucesso com suas próprias composições.

Ambos estão tentando vaga nesse importante laboratório de música e jogam suas esperanças e sonhos na possibilidade de serem aprovados.

Conheça mais sobre o elenco de "Centro Ilusão"

Um dos nomes do elenco é o guitarrista, cantor e artista plástico Fernando Catatau, fundador da banda cearense Cidadão Instigado, que interpreta Tuca. Outro nome que compõe a obra é o do multi-instrumentista e produtor cultural Bruno Kunk, que dá vida ao Kaio.

O filme deve percorrer outras mostras antes de entrar no circuito comercial. Durante o evento cinematográfico, o diretor cearense agradeceu ao público e destacou as produções feitas no Ceará.

"Queria dedicar esse filme ao cinema cearense, que está vivendo um momento muito especial, com muitos filmes sendo lançados e sendo feitos", declarou o diretor no palco da premiação.

Com mais de 250 títulos nacionais e internacionais, o festival aconteceu entre os dias 3 e 13 de outubro, na cidade carioca.