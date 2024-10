Fernanda Montenegro estrela filme baseado em história real

Foto: EDUARDO NICOLAU/AE Fernanda Montenegro fará novo filme de Andrucha Waddington

Fernanda Montenegro, que completou 95 anos na semana passada, tem um novo filme a caminho dos cinemas - além do tão aguardado "Ainda Estou Aqui". A atriz estrela "Vitória", baseado em uma história real, que acaba de ganhar trailer. A estreia está programada para 13 de março de 2025.

Fernanda Montenegro interpreta Dona Nina, uma senhora solitária. Aflita com a violência em sua vizinhança, ela passa a documentar os crimes do tráfico por conta própria, durante meses, em imagens registradas em fitas VHS. Nina acaba chamando a atenção de um jornalista, que tenta ajudá-la na missão de denúncia.

A trama é baseada na história real de Joana da Paz, a mulher responsável por desmascarar uma quadrilha de traficantes e policiais corruptos na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na década de 2000. Aos 80 anos, da janela de sua casa, filmou toda a movimentação, a fim de denunciar às autoridades.

Quando o caso ganhou repercussão na mídia, em 2005, ela se tornou Dona Vitória, nome escolhido pelo programa de proteção a testemunhas. Viveu escondida até a sua morte, em 2023.

A narrativa é construída a partir das reportagens originalmente publicadas pelo jornalista Fabio Gusmão no Extra. No filme, ele é interpretado pelo ator Alan Rocha. O elenco conta ainda com Linn da Quebrada, Laila Garin e Thawan Lucas.

A direção de "Vitória" foi assumida por Andrucha Waddington após a morte do amigo, o cineasta Breno Silveira, que sofreu um ataque cardíaco na época do início das filmagens. Waddington é casado com a atriz Fernanda Torres, filha de Montenegro. (Agência Estado)