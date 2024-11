Juliana Diniz lança livro inspirado em Lisboa

Foto: Jamille Queiroz/divulgação Juliana Diniz lança ensaio literário "Sob o Sol de Lisboa" na Galeria Mariana Furlani

A escritora cearense Juliana Diniz nasceu em Fortaleza, no Ceará. Em novo livro, intitulado "Sob o Sol de Lisboa", a também doutora em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) atravessa o Atlântico para se debruçar nas vivências da capital de Portugal.

Na obra, Juliana evoca relatos históricos da cidade portuguesa, assim como detalhes arquitetônicos e as belezas passageiras, propondo uma nova perspectiva da viagem como uma experiência geográfica, afetiva e existencial.

Ao Vida&Arte, a escritora explica que o livro nasceu "do desejo genuíno de traduzir em literatura" tudo o que a comove sobre o local. "Lisboa é literária e inspiradora, com suas luzes, cores e humores noturnos. Tem um ritmo calmo, permitindo que o pensamento e a sensibilidade vaguem sem pressa, apreciando o que encontram. Essa singularidade a torna especial para a literatura".

Colunista do O POVO, ela utiliza a produção literária para discorrer sobre a correlação cultural entre Lisboa e sua cidade natal. "A proximidade cultural entre Lisboa e Fortaleza é explorada no livro, pois remete a respeito de lugares, cheiros, sabores e a beleza arquitetônica, além das pessoas que moldam a cidade. O escrito também aborda a viagem em seu sentido geográfico e existencial, enfatizando a transformação interior e a descoberta do novo".

Publicado pela editora Patuá, de São Paulo, o livro retrata memórias que quase viram palpáveis por meio das palavras. São descritos os cenários, iluminados por um céu azul; as ruas, marcadas pelas ladeiras que parecem infindáveis; as pessoas, que se dedicam à "fruição da vida" com festa e descanso.

Além deste lançamento, Juliana também é autora das obras literárias "O Instante-Quase" (Editora 7Letras) e "O Mergulho". Os textos destacam narrativas que abordam temas como justiça, ética e as complexidades da condição humana.

A paixão pela escrita se torna evidente no estilo envolvente e na profundidade de seus personagens. Já a trajetória acadêmica e profissional a levou a explorar a interseção entre Direito e literatura, refletindo em suas obras questões sociais e culturais pertinentes à realidade brasileira.

Além de contribuir para a formação de novos profissionais por meio da atuação como professora do curso de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), ela busca inspirar leitores a refletirem sobre as complexidades da sociedade.

"Dissertar sobre literatura foi algo que aconteceu de forma muito espontânea, como meio de expressar ideias e emoções que pediam para ser organizadas", reflete Juliana ao lembrar sobre o início da jornada como escritora.

Ela faz interseção entre o lecionar e escrever: "É curioso que muitos escritores brasileiros tenham alguma relação com faculdades de Direito. Essa graduação, no fundo, se debruça sobre as dores, os conflitos, os amores e as dificuldades vividas por todos nós. A atividade docente no Direito e a escrita literária não brigam entre si; uma ajuda a outra a tomar uma forma mais humana, mais próxima da experiência das pessoas".

Ao longo da carreira, a escritora tem explorado diversos gêneros literários e define o seu processo criativo como mutável. "As ideias para as histórias vão sendo elaboradas lentamente, a partir de fatos, pessoas, conhecimentos e impressões que despertam minha curiosidade e interesse. Vou deixando essa matéria de vida ganhar forma intimamente, no meu próprio tempo de inspiração, ao mesmo tempo em que sigo trabalhando, preparando-as para assumir a forma de literatura".

A autora compartilha suas expectativas em relação ao impacto de "Sob o sol de Lisboa" nos leitores: "Espero que se sintam tocados e comovidos pelas palavras e histórias. Que o livro, mesmo que modestamente, seja significativo para uma reflexão sobre eles mesmos e sobre a vida. Uma experiência de convite a um mergulho interior".





"Sob o Sol de Lisboa"

De Julian Diniz

Editora Patuá

Quanto: R$ 60

Onde comprar: editorapatua.com.br/