Morre Quincy Jones, produtor musical de Michal Jackson e Frank Sinatra

Foto: Chris Pizzello/Invision/divulgação Quincy também trabalhou com Milton Nascimento e Simone

Morreu no último domingo, 3, o músico, arranjador e produtor Quincy Jones, aos 91 anos. De acordo com o assessor do norte-americano, Arnold Robinson, o artista morreu próximo dos familiares, em sua casa em Bel Air, em Los Angeles.

"Esta noite, com corações cheios, mas partidos, devemos compartilhar a notícia do falecimento de nosso pai e irmão Quincy Jones", registra a família.

A nota da família prossegue e lamenta sobre a perda do produtor: "Embora esta seja uma perda incrível para nossa família, celebramos a grande vida que ele viveu e sabemos que nunca haverá outro como ele", conclui nota.

Quincy Jones: Produtor lendário com quase 30 Grammys na carreira

Quincy Jones alcançou uma longa lista de premiações, com 28 Grammys, dois Oscars honorários e um Emmy. Durante a carreira trabalhou com artistas como Michael Jackson e Frank Sinatra.

Ele também foi o primeiro compositor negro a assumir um alto cargo em uma grande gravadora, a Mercury, além de exercer o papel de pioneiro no cinema hollywoodiano.

Nascido em Chicago, Jones levava os hinos religiosos que sua mãe, Sarah Frances, cantava como suas primeiras memórias musicais.

Quando ele tinha sete anos, sua mãe foi internada com diagnóstico de esquizofrenia, o que, para ele, fez o mundo ficar "sem sentido".

Quincy Jones: De trompetista a produtor de "Thriller"

No decorrer de seis décadas de carreira, atuou como trompetista, líder de banda, arranjador, compositor e produtor.

O disco "Thriller", de Michael Jackson, é uma de suas produções mais celebradas, além de um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos.

Além dessa obra, que vendeu mais de 20 milhões de cópias apenas no ano de lançamento, Jones também produziu "We Are The World" para o projeto que reuniu dezenas de cantores em 1985 para arrecadar fundos para a luta contra a pobreza na África.

A iniciativa teve a participação de artistas como Bob Dylan, Billy Joel, Stevie Wonder, Cindy Lauper e Bruce Springsteen.

Quincy Jones: "Mestre orquestrador" que fez arranjos para Sinatra e Fitzgerald

O cantor Lionel Richie, que compôs a faixa com Michael Jackson, classificou Jones como um "mestre orquestrador".

Quincy Jones foi responsável por arranjos para artistas como Frank Sinatra e Ella Fitzgerald e participou de turnês com músicos de jazz como Count Basie, Lionel Hampton e Billy Holiday.

Ele também é autor da trilha de abertura da série "Um Maluco no Pedaço".