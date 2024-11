Artista cearense lança parceria com marcas de bolsas e sapatos

Foto: Gabriella Castro/divulgação Bolsa cilíndrica de Bia Mourão para a marca Mariá

Combinar arte e moda. É com este propósito que a artista visual Bia Mourão embarca em colaborações com a marca de calçados Homem do Sapato e com a marca de bolsas Mariá. Nascida em Nova Russas, a 302 km de Fortaleza, ela enxerga as produções com crochê e pintura a óleo parte de práticas que também podem ser terapêuticas.

A primeira parceria, anunciada no início de outubro com Homem do Sapato, resultou na criação de uma pintura inspirada no coquetel Negroni, comumente feito com gin, vermute e Campari. A ideia surgiu após Jhonatan Rêgo, fundador e diretor criativo da marca, descobrir o trabalho da artista cearense nas redes sociais. O resultado foi um item do vestuário estampado com o drink.

Bia explica que o desafio foi adaptar sua técnica para uma superfície até então inédita. "Foi um processo interessante e desafiador, mas o resultado foi muito gratificante", afirma. A cearense também está colaborando com a marca Mariá em uma coleção especial de bolsas, lançada em comemoração aos 10 anos da marca junto artistas como Terezadequinta, Ramon Sales, Marta Brizeno e Olavo.

A peça de Mourão traz um autorretrato e é intitulada "A Praia do Futuro é Melhor Com Samba, Suor e Cerveja". A artista ressalta a importância destas parcerias, pois permitem o alcance de novos públicos e proporcionam o crescimento de oportunidades financeiras. "Levar nosso trabalho além das telas tradicionais e apresentá-lo a pessoas que ainda não o conhecem é sempre muito significativo." comenta.

O POVO - Como foi transpor sua arte para além das telas clássicas, tornando ela um acessório de moda com sapatos, por exemplo?

Bia Mourão - Sair das telas e trabalhar em uma superfície inédita foi desafiador, especialmente por usar tinta a óleo em meus trabalhos, que exige um tempo mais longo para secagem. Além disso, foram realizados vários estudos para a imagem/pintura que usaríamos, buscando unir uma arte mais comercial com a essência e a sensibilidade da memória afetiva de Jhonatan em relação ao drink Negroni.

OP - Quais oportunidades essas parcerias trazem para artistas?

Bia - Levar nosso trabalho além das telas tradicionais e apresentá-lo a pessoas que ainda não o conhecem é sempre muito significativo. Além disso, essas oportunidades proporcionam uma rica experiência pessoal, comunicativa e financeira, enquanto explora e revela nossa sensibilidade artística.

OP - Ainda sobre este tema, como surgiu a parceria com a marca Homem do Sapato?

Bia Mourão - Jhonatan Rêgo, fundador da HS, me descobriu através de uma postagem e entrou em contato comigo para compartilhar algumas ideias, entre elas a criação de uma pintura em um sapato.

Onde encontrar

Onde encontrar: www.homemdosapato.com.br e www.euvoudemaria.com.br

Valor: R$ 1.499,00 e R$ 790, respectivamente