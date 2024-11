O POVO lança revista 'Pause por Clóvis Holanda' com celebração da arte

Foto: Samuel Setubal Roberto Galvão e Clóvs Holanda em fotos para a divulgação da revista Pause

A revista "Pause por Clóvis Holanda" é, como define a editora do projeto, Paula Lima, “um recorte da sociedade cearense”. Esse fragmento, como citado pela jornalista, se divide em 200 páginas, passeando pelos mais diversificados assuntos, como gastronomia, mercado, esporte, cultura, arte e comportamento.

Para exemplificar a pluralidade de temas abordados nas páginas da publicação, Paula menciona que em um dos textos, a revista traz ao leitor quais são os “designers cearenses que estão movimentando a cena local”. “Temos (também) uma matéria sobre gastronomia que buscamos qual objeto favorito dos chefs (que estão) nos melhores restaurantes da cidade”, lista mais uma.

“Pegamos o gancho do nome ‘Pause’ para propor uma leitura suave, leve, rica em conteúdo e que seja essencialmente bonita. Essa preocupação artística também estava no nosso projeto gráfico”, elabora. O designer Jansen Lucas é o responsável pelo visual da publicação, que será lançada em evento restrito a anunciantes e parceiros na CasaCor Ceará 2024. Logo mais, a versão digital da revista estará disponível em opovo.com.br.

Guiando um olhar mais profundo para a essência da revista e sua construção, a editora afirma que a Pause “é uma grande crônica do que o Clóvis faz cotidianamente na coluna dele”. “Envelopamos (o trabalho do jornalista) com arte para fazer a revista”, pontua.

Conversando com o próprio Clóvis, jornalista e colunista do O POVO, a mesma linha de raciocínio apareceu. Como ele aponta, é um “transbordo de todos os temas” que trata em seus textos todos os dias. “Como na coluna abordo muitos assuntos, a revista traz isso, e também um aspecto que tem muito a ver com meu trabalho, que é a minha personalidade textual”, conta.

“Todas as pessoas envolvidas no processo desse projeto julgaram ser muito importante que esse aspecto não se perdesse, porque tem muito a ver com o tipo de trabalho que executo — que é um texto realmente com estilo e identidade, que conduz a uma reflexão do leitor”, explica.

Essa marca do jornalista, que conquistou ao longo dos anos diversos leitores fiéis, pode ser vista, por exemplo, na seção Sete Pecados Capitais. Nessa parte da publicação, o leitor encontrará sete pequenas crônicas escritas por ele, que observam e pensam nos pecados a partir de uma ótica mais humana.

“Somos seres humanos e ao longo da vida provamos desses sentimentos. Então, os sete pecados capitais é uma reflexão, bem no estilo Clóvis Holanda de escrever, sobre nossa relação humana com esses sentimentos”, arremata.

Outra parte da revista escrita pelo colunista é a Experience. Ela nasce a partir de convites feitos por parceiras da revista a Clóvis, que o chamaram para experenciar seus negócios e os serviços oferecidos por cada uma. Nos textos escritos, ele narra como foi esse momento para os leitores.

Obviamente, a publicação não poderia deixar de ter entrevistas realizadas pelo editor do programa Pause, sucesso no YouTube do O POVO. Clóvis compartilha que algumas foram as personalidades escolhidas para esse momento, como a influenciadora digital Silvia Braz, que produz conteúdos sobre moda, estilo e alto consumo.

Há também a conversa com o galerista Victor Perlingeiro, da Multiarte, e a enóloga Maria Braz, da São Braz Bebidas. “O casamento deles é muito pautado em arte e vinhos, que são duas grandes paixões da humanidade e ajudam a contar a história do mundo. Conversei com eles dois sobre esse encontro de duas pessoas que dedicam suas vidas, profissões e paixões a essas duas áreas”, lembra.

Um dos destaques não só do momento de entrevista, mas também de toda a revista, é o artista plástico Roberto Galvão. Se você, leitor, olhar para a foto que estampa esta capa, o encontrará sentado do lado esquerdo da foto, sorrindo, com um bigode grisalho e usando uma calça jeans azul.

Artista plástico, historiador da arte e produtor cultural, o cearense celebra uma trajetória de 60 anos dedicados à arte. Já teve obras expostas coletivamente em países como Argentina, França, Alemanha e Espanha. Além disso, faz parte do acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) e Museu Nacional de Belas Artes.

Na Pause, além de ser a última entrevista, também ilustra a capa com uma de suas obras, e outras páginas do miolo da publicação. “A ideia de colocar Roberto Galvão na capa e fazer a revista costurada com a obra dele que (celebra) 60 anos (de carreira), tão importante para a história das Artes do Ceará, foi da presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar”, explica o colunista.

Em seguida, continua: “Desde o início, sabíamos que a publicação teria uma pegada de arte forte, porque a arte está muito presente no meu trabalho, tanto por ter sido editor do Vida&Arte durante anos, como por ser um jornalista que gosta de acompanhar, sobretudo, o cenário das artes visuais no Estado. Não teria como não ter arte (na revista)”.

Para finalizar, Clóvis reflete sobre como a Pause chega em um “momento que a mídia impressa vem ganhando um valor para a sociedade”, que vem desacelerando sobre o consumo excessivo de informação. “A Pause chega com esse propósito (desacelerar). E o próprio título dela, que ancora todo o meu trabalho no Grupo de Comunicação O POVO, é um convite a isso: ao leitor pausar, olhar para si próprio, para o mundo e para a vida, e poder se beneficiar desse momento que é o pensar”, conclui.

Pause

Acompanhe os desdobramentos do conteúdo da revista em @pauseopovo no Instagram, em opovo.com.br, em mais.opovo.com.br e no YouTube do O POVO