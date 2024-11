Fernanda Montenegro no Guinness Book? Entenda recorde

Foto: EDUARDO NICOLAU/AE Atriz recebeu certificado em cerimônia

A atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos de idade, foi oficialmente registrada no Guinness Book, o Livro dos Recordes, após estabelecer o recorde mundial de maior público em uma leitura filosófica.

O feito histórico aconteceu em agosto, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, onde Montenegro apresentou a leitura da obra "A Cerimônia do Adeus", de Simone de Beauvoir, para uma plateia de mais de 15 mil pessoas.

A "Cerimônia do Adeus", que discute temas como a morte, a solidão e a reflexão sobre a vida, foi apresentada por Montenegro em um evento que reuniu um público tão grande quanto raro para um tema filosófico.

O recorde mundial foi confirmado pelo Guinness Book, tornando o evento ainda mais simbólico para o cenário cultural brasileiro. "Milagres acontecem", afirmou Montenegro emocionada ao receber o certificado. "Levar Simone de Beauvoir para 15 mil pessoas dentro do Ibirapuera… Isso acontece em mais algum lugar do mundo?", questionou.

A atriz destacou também a receptividade do público durante a leitura: "Só falando para 15 mil pessoas. Só trazendo ideias nada fáceis de serem absorvidas, e ninguém vai embora. Todos aceitam cada palavra que se diz e terminam aplaudindo".

O evento foi não apenas um marco no Guinness, mas também um reflexo do papel de Fernanda Montenegro como uma das maiores artistas do Brasil.

Com uma carreira que ultrapassa sete décadas de contribuições ao teatro, cinema e televisão, a atriz consolidou seu lugar como ícone cultural, sendo capaz de levar ao público, com maestria, obras de grande peso intelectual.

A escolha de "A Cerimônia do Adeus", de Simone de Beauvoir, não foi casual. A obra, que trata da morte e da reflexão sobre o fim da vida, tem uma carga filosófica densa e desafiadora, algo que poucas atrizes poderiam apresentar com a mesma profundidade que Montenegro.

O evento também chamou atenção para a forma como ela tem contribuído para a divulgação de grandes obras literárias e filosóficas, levando uma produção complexa para um público mais amplo e diversificado.